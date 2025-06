Calcio, è iniziato il Mondiale per club: cos'è e come funziona

Negli Usa, ad un anno dal mondiale per Nazionali, è scattato il programma della manifestazione che prevede un format inedito per i club. La finalissima, dopo una lunga serie di gare di qualificazione ed eliminazione diretta, si giocherà a New York il 13 luglio. Partecipano 32 squadre, invitate sia per aver vinto trofei nei rispettivi continenti sia per il punteggio relativo al ranking. Sono solo due le italiane, ovvero Juventus ed Inter

La stagione del calcio internazionale, terminati i vari campionati nazionali, sta proseguendo con la nuova formula del mondiale per club. Domenica 15 giugno, infatti, è scattato negli Usa il programma della manifestazione, che ha visto in campo l'Inter Miami di Leo Messi. La finalissima, dopo una lunga serie di gare di qualificazione ed eliminazione diretta, si giocherà a New York il 13 luglio. Partecipano 32 squadre, invitate sia per aver vinto trofei nei rispettivi continenti sia per il punteggio relativo al ranking. Sono solo due le italiane, ovvero Juventus ed Inter. Ma ecco cosa sapere a proposito della competizione.

Come detto, sono 32 i club in lizza per vincere il titolo. Per quanto concerne il continente europeo sono 12:

Dove si gioca ed il regolamento

Il nuovo mondiale per club si disputa, come detto, negli Stati Uniti, ad un anno da quello per Nazionali del 2026, assegnato proprio agli Usa insieme a Canada e Messico. Si gioca in 12 stadi: la finale è prevista al MetLife Stadium di New York ma le gare si disputano tra Atlanta a Miami, Orlando a Washington e si gioca anche nell'iconico Rose Bowl di Pasadena, quello della finale tra Italia e Brasile del 1994. Ma ecco cosa prevede la formula: le 32 squadre ammesse sono state inserite in otto gironi da quattro team. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per gli ottavi di finale, mentre dagli ottavi scattano gli incontri ad eliminazione diretta fino alla finale che decreterà la squadra di club campione del mondo. Per quanto riguarda le nostre squadre, l'Inter se la vedrà contro Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate, la Juventus affronta nell'ordine Al Ain, Wydad Casablanca e Manchester City. Questo nuovo format avrà cadenza quadriennale, proprio come i mondiali che normalmente giocano le nazionali. Negli anni in cui non si giocherà la competizione per club tornerà, invece, la Coppa Intercontinentale Fifa con la squadra vincitrice della Champions League che affronterà la vincente degli spareggi tra i club delle altre confederazioni. La finale si giocherà in campo neutro.

Il montepremi

Sarà un montepremi particolarmente ricco quello che si divideranno le 32 squadre che prenderanno parte a questa competizione. Lo ha stabilito la Fifa, annunciando che ben un miliardo di dollari sarà distribuito ai club partecipanti e ad un fondo per un meccanismo di solidarietà che sarà dedicato al calcio per club in tutto il mondo. La squadra che vincerà il trofeo arriverà a guadagnare fino a 125 milioni di dollari, circa 115 milioni di euro.