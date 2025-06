Lutto nel giornalismo sportivo, Nino Petrone: oggi i funerali

Storico giornalista salernitano

Colto, elegante, appassionato, ha formato generazioni di colleghi senza mai mettersi in cattedra. Chi ha lavorato con lui lo ricorda come un maestro silenzioso, che insegnava con l’esempio e il rispetto per il lettore. I funerali a Salerno, la sua città. Tifosissimo della Salernitana, non ha mai smesso di seguirla. Vincitore di tre Premi Giornalistici Coni (1977, 1983 e 1985), per anni inviato del Corriere della Sera, aveva iniziato la carriera a Il Mattino ed è stato anche al Corriere d’Informazione, all’Indipendente e per concludere la sua attività a Il Messaggero. Il Coni nel 2022 gli riconobbe il Premio “Giorgio Tosatti” alla carriera. In assoluto Nino (soprannominato il “Barone”) è stato per decenni una delle voci più lucide del giornalismo, e anche protagonista nella formazione delle nuove generazioni di giornalisti, trasmettendo l’etica del mestiere e il rispetto per la verità dei fatti. Uomo riservato ma colto, sempre misurato nei toni, è stato testimone di una stagione in cui il giornalismo era soprattutto servizio alla collettività. Ha scritto anche diversi libri, tra cui l’ultimo “Racconti Corsari” realizzato insieme al Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri, Vittorio Tomasone. Alla Famiglia Petrone il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha fatto giungere un telegramma di vicinanza e commozione esprimendo a nome dello sport italiano le più sincere e sentite condoglianze.