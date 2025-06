Virtus Bologna vince lo scudetto, la dedica dei campioni a Polonara

Il pensiero della squadra è andato subito ad “Achi”, in videochiamata con l’MVP delle finali LBA Tornik'e Shengelia che, durante l’intervista post partita, si è preso un momento per salutare il compagno a cui è stata diagnosticata la leucemia mieloide ascolta articolo

“Dedicato a Polonara". In appena 24 ore, la Virtus Bologna è passata dall'infernale angoscia per le condizioni del compagno Achille Polonara, a cui è stata diagnosticata la leucemia mieloide, all’euforia festante dello scudetto numero 17, dopo la trionfale vittoria contro la Germani Brescia (96-74). Il pensiero della squadra è andato subito ad “Achi”, in videochiamata con l’MVP delle finali LBA Tornik'e Shengelia che, durante l’intervista post partita, si è preso un momento per salutare il compagno e dedicargli quel trofeo che hanno dovuto alzare senza di lui.

L'affetto di tutti: dai compagni alla tifoseria La Virtus intera si riscalda con la maglia numero 33; Clyburn (indisponibile per infortunio) indossa la canotta dell'amico per tutta la partita dietro la panchina; sulle tribune i tifosi delle Vu Nere srotolano uno striscione: "La vera battaglia da vincere è fuori dal campo. Forza Achille, la Nord è con te". E giù gli applausi del pubblico di Brescia. Un messaggio condiviso anche dal ct Pozzecco: "L'unica cosa che conta in questo momento. A nome di tutti, siamo con te grande Achille". In mattinata anche il presidente federale Gianni Petrucci era andato a far visita a Polonara al Sant’Orsola, lo stesso ospedale dove nel 2023 era stato operato per una neoplasia testicolare. Un intero mondo stretto attorno a lui e alla sua famiglia, la moglie Erika e i due figli piccoli, Vitoria e Achille Jr. Leggi anche Achille Polonara ha la leucemia: l'annuncio della Virtus Bologna