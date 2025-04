Ciclismo, Pogacar stacca tutti e vince la Freccia Vallone

Ennesimo successo della stagione per Tadej Pogacar. Il campionissimo sloveno ha vinto anche la Freccia Vallone, una delle tre corse classiche delle Ardenne che si corre in Belgio. Pogacar ha vinto per distacco seminando il gruppo sul muro di Huy finale della corsa.

Dietro a Pogacar, che ha vinto la sua seconda Freccia Vallone della carriera, si è piazzato a 10'' di distacco il francese Kévin Vauquelin. Terzo a 12'' dal vincitore il britannico Tom Pidcock.