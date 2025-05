Barcellona campione di Spagna, 28° titolo conquistato in Liga

Con una splendida rete di Lamine Yamal all'8' della ripresa (sinistro da fuori area che si é infilato nell'angolo alto, su assist di Dani Olmo) ed il raddoppio di Fermin Lopez al 96', il Barcellona ha vinto il derby catalano in casa dell'Espanyol e si é matematicamente aggiudicato La Liga spagnola 2024-'25 (28mo titolo). Con due turni ancora da giocare la squadra allenata dal tedesco Hansi Flick ha raccolto 85 punti e non può più essere raggiunta dal Real Madrid, secondo con 78. L'Espanyol ha giocato gli ultimi 10 minuti con l'uomo in meno per l'espulsione di Cabrera, reo di una gomitata allo stomaco dello stesso Yamal.