Sinner sfida Paul agli Internazionali di Roma, semifinale alle 20.30

Al Foro Italico tocca all’azzurro numero 1 del mondo: stasera affronterà l’americano, n. 12 Atp, per un posto in finale. I precedenti tra i due tennisti dicono 3-1 per Sinner. L'ultimo match risale alla scorsa edizione degli Us Open, poi vinti dall’italiano

Dopo la vittoria del doppio Sara Errani - Jasmine Paolini e la sconfitta di Lorenzo Musetti, al Foro Italico tocca a Jannik Sinner. L’azzurro, numero 1 del mondo, giocherà la sua prima semifinale agli Internazionali di Roma non prima delle 20.30. A contendergli il posto in finale, contro Carlos Alcaraz, è l’americano Tommy Paul. Il match è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La sfida tra Sinner e Paul

Tommy Paul, n. 12 Atp, è in semifinale a Roma per il secondo anno di fila. Per Sinner, invece, è la prima volta. L’azzurro ai quarti ha battuto il norvegese Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1, mentre l’americano ha eliminato il polacco Hubert Hurkacz col punteggio 7-6, 6-3. I precedenti tra i due tennisti dicono 3-1 per Sinner. L'ultimo match risale alla scorsa edizione degli Us Open, poi vinti dall’italiano: Jannik si era imposto in tre set negli ottavi di finale dello Slam americano.

Il ritorno di Sinner

Comunque andrà la partita, Sinner ha ammesso che a inizio torneo avrebbe "firmato" se gli avessero detto che avrebbe raggiunto la semifinale a Roma, nel suo primo torneo dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. Nel giorno del suo rientro aveva detto di "accontentarsi di superare il primo turno".