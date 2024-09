Us Open, stasera Sinner affronta Fritz in finale: dove vederla in tv

Il numero 1 al mondo - a caccia del secondo Slam a sette mesi da Melbourne - è il primo italiano di sempre a essere arrivato nella fase finale del torneo di Flushing Meadows: incontra il 26enne californiano per la terza volta, il bilancio dei precedenti è di una vittoria a testa. Appuntamento alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ascolta articolo

A sette mesi dal trionfo a Melbourne che gli regalava il primo Slam e da lì la corsa a diventare il n.1 al mondo, Jannik Sinner si trova di nuovo a fare i conti con la storia: a New York sul cemento di Flushing Meadows il tennista azzurro va a caccia degli Us Open, primo italiano di sempre a essere arrivato nella fase finale del torneo. L’altoatesino dovrà vedersela con l’idolo di casa Taylor Fritz: appuntamento alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Ieri si è invece concluso il torneo femminile, vinto dalla bielorussa Aryna Sabalenka.

Un successo a testa Sinner e Fritz si incontrano per la terza volta e il bilancio finora è di un successo a testa: alte le motivazioni per entrambi, il numero 1 del mondo non vuole lasciarsi scappare l'occasione di vincere il secondo Slam nella stessa stagione, e fare un altro salto tra i più grandi dopo settimane difficili per il caso della positività al doping (è stato assolto, ma la Wada ha ancora la possibilità di fare ricorso). Fritz dal canto suo ha l'ambizione di restituire a un americano il titolo degli Us Open che manca da oltre vent'anni, quando a esultare nel 2003 fu Andy Roddick, l'ultimo americano ad arrivare in finale, tre anni dopo, battuto da Roger Federer. leggi anche Us Open, Errani e Vavassori trionfano in finale doppio misto

Sinner: "Bisogna scendere in campo anche per divertirsi" "Ho solo un'esperienza di finale alle spalle, non è molto, quando arrivi a giocare la domenica significa che hai fatto un ottimo risultato - ha detto Sinner, alla sua 60esima partita in stagione (il bilancio è di 54 vittorie e 5 sconfitte) - Lo Slam è diverso, penso comunque che bisogna scendere in campo anche per divertirsi. Da Melbourne a oggi ci sono state tante vittorie, momenti belli, altri difficili. Una finale Slam è speciale, e sarà una domenica speciale". leggi anche Us Open, Sinner batte Draper 7-5, 7-6, 6-2 e vola in finale

Fritz: "Quando gioco bene posso battere chiunque" Da parte sua Fritz si è detto pronto a sfidare Sinner e convinto anche di poterlo battere: "Sono fiducioso e so che quando gioco bene posso battere chiunque - ha dichiarato il 26enne californiano - Con Jannik sarà diverso, giocherò da sfavorito. Ma contro di lui mi sono sempre ben comportato. Il traguardo? Per L'America è una grande cosa, penso che faccia capire che stiamo provando a vincere uno Slam". approfondimento Sinner a Toscani: "Felice di dare sollievo alle tue giornate"