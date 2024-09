Us Open, stasera Sinner sfida Draper per un posto in finale

Il numero 1 del mondo incontra in semifinale il britannico: appuntamento alle 21 all’Arthur Ashe Stadium e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Il vincitore se la vedrà nell’ultimo atto del torneo di Flushing Meadows con uno fra Taylor Fritz e Francis Tiafoe. La finale del singolare femminile sarà invece tra la bielorussa numero 2 al mondo Aryna Sabalenka e l'americana Jessica Pegula ascolta articolo

Tutto pronto a Flushing Meadows per l’attesissima semifinale dello Us Open fra Jannik Sinner e il britannico Jack Draper: appuntamento alle 21 all’Arthur Ashe Stadium e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Il vincitore se la vedrà in finale con uno fra i due americani Taylor Fritz e Francis Tiafoe (match in programma all’1 di notte ora italiana). Sarà invece tra la bielorussa numero 2 al mondo Aryna Sabalenka e l'americana Jessica Pegula (n.6) la finale del singolare femminile: la prima ha battuto in semifinale la 23enne Emma Navarro (n.12) per 6-3, 7-6(7/2), mentre la seconda ha eliminato 1-6, 6-4, 6-2 la ceca Karolina Muchova (n.52).

I numeri di Sinner Sinner è approdato in semifinale - la quarta Slam in carriera - dopo aver battuto ai quarti Daniil Medvedev per la sesta volta in 13 confronti diretti (6-2, 1-6, 6-1, 6-4). Nel tennis italiano, in singolare maschile, solo Nicola Pietrangeli ne ha giocate di più, è il numero 1 al mondo è il terzo italiano in semifinale allo Us Open dopo Corrado Barazzutti nel 1977 e Matteo Berrettini nel 2019. Ed è anche il primo giocatore nato dopo il 1988 con almeno una semifinale all'attivo in tutti gli Slam. Tra i tennisti in attività, hanno raggiunto questo risultato solo Novak Djokovic (11 semifinali all'Australian Open, 12 al Roland Garros, 13 a Wimbledon, 13 allo US Open), Rafael Nadal (7 all'Australian Open, 15 al Roland Garros, 8 a Wimbledon, 8 allo US Open) e Marin Cilic (2 all'Australian Open, 1 al Roland Garros, 1 a Wimbledon, 2 allo US Open). leggi anche Us Open, Sinner batte Medvedev e va in semifinale

Sinner: "Con Draper una bella amicizia" "Draper e io ci conosciamo bene, siamo buoni amici anche fuori dal campo. Qui sta facendo un torneo di grande qualità, è un giocatore completo, serve bene, ha un ottimo dritto e un rovescio molto solido. Contro di lui sarà dura", ha detto Sinner in conferenza stampa dopo aver battuto Medvedev. "Lui non disdegna la rete e sa fare molto bene il serve and volley - dice ancora l’altoatesino - È stato divertente giocare a Montreal il doppio insieme a lui, questo ci ha permesso di avvicinarci e conoscerci un po' meglio. Ci siamo mandati dei messaggi sia nei momenti più belli sia nei momenti più complicati. La nostra è una bella amicizia, ma ovviamente la metteremo da parte per qualche ora quando saremo in campo, ma dopo la stretta di mano torneremo amici come prima". leggi anche Us Open, Errani e Vavassori trionfano in finale doppio misto

Vagnozzi: "Sinner è tornato a sorridere" "Draper - spiega il coach di Sinenr, Simone Vagnozzi, alla stampa italiana presente a Flushing Meadows - è uno dei giovani più promettenti del circuito. Lo conosciamo da tempo e ci aspettiamo una sfida piena di insidie. Ha avuto diversi infortuni negli ultimi anni che ne hanno rallentato la crescita. Sta giocando con il vento in poppa, ha poco da dimostrare visto che ha già fatto il suo miglior risultato e che gioca contro il numero 1 del mondo. Proverà a giocare sopra ritmo e Jannik dovrà essere bravo, in particolare a inizio match, a gestire la situazione". Vagnozzi è particolarmente soddisfatto di come l'altoatesino abbia gestito le difficoltà di un torneo iniziato con grandi timori e grandi dubbi: "Le difficoltà ci sono sempre dentro un team - dice -, ma nella difficoltà è fondamentale cercare di rimanere uniti, il più possibile. E questo è quello che abbiamo fatto. Siamo rimasti sull'obiettivo giorno dopo giorno, anche perché alcune cose non le puoi controllare e non potevamo far altro che rimanere sul pezzo. Siamo stati bravi, ma soprattutto lo è stato Jannik perché è lui che va in campo. Siamo con la coscienza a posto, per noi è un capitolo chiuso". Dai dubbi del primo match, alla grande prestazione con Paul e Medvedev: "La cosa che mi è piaciuta di più è stato il crescendo che ho visto in queste cinque partite. A livello mentale e a livello di atteggiamento ogni volta è entrato sempre più dentro la partita. Pian piano ha ritrovato l'energia positiva del pubblico ed è tornato a sorridere anche dentro al campo, e questa è la cosa che ci rende maggiormente felici". approfondimento Jannik Sinner scagionato in un’indagine per doping: cos’è successo

Draper: "Sinner è un ragazzo incredibile" Inevitabile che anche a Draper chiedessero di Sinner, con il britannico che ha confermato: "Jannik è un buon amico, qualcuno a cui sono molto vicino: ci scambiamo messaggi nei momenti positivi e in quelli negativi. Questo è uno sport difficile da praticare quando sei giovane, non abbiamo molti amici quindi, in un certo senso, avere il sostegno di qualcuno che vive le stesse situazioni è importante. Ho un enorme rispetto per Jannik ed è stato fantastico giocare in doppio con lui a Montreal". "La prima volta che ci siamo incontrati era in un torneo Under 18 - ha aggiunto -, e in un certo senso è stato strano seguire il suo percorso perché da junior Jannik non era un giocatore tra i più considerati. Ovviamente poi le cose sono cambiate, e velocemente. L'ho sempre seguito, perché tra l'altro è un ragazzo incredibile, molto educato e che è positivo per il nostro sport". leggi anche Doping, Sinner ribatte alle critiche: "Trattato come tutti gli altri"