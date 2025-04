Al Masters 1000 di Montecarlo è la giornata dei quarti di finale. Occhi puntati su Lorenzo Musetti, che dopo aver battuto ieri Matteo Berrettini nel derby italiano agli ottavi di finale, questo pomeriggio sta sfidando il greco Stefanos Tsitsipas, che nel turno precedente ha sconfitto con un doppio 6-1 il portoghese Nuno Borges e vanta ben tre vittorie nel torneo, tutte molto recenti (2021, 2022 e 2024). È la seconda volta che il tennista toscano è tra i primi otto nel torneo Atp nel Principato e ora il sogno è un posto in semifinale. Intanto negli altri match odierni dei quarti di finale, Alcaraz ha battuto in rimonta il francese Fils, Fokina ha superato agevolmente Popyrin, mentre Alex de Minaur ha sconfitto Dimitrov con un doppio 6-0. L'australiano affronterà in semifinale il vincente della sfida tra Musetti e Tsitsipas.

Musetti-Tsitsipas, la cronaca della partita

Tsitsipas parte forte nel primo set: al secondo game fa subito un break. Poco dopo Musetti chiede l'intervento medico per un problema al tallone. L’italiano soffre nel suo turno di battuta nel quarto game ma tiene il servizio annullando quattro palle break. Il greco però conquista un altro break al sesto game, finito ai vantaggi e chiuso con un nastro vincente. Nel game seguente Tsitsipas chiude il set vincendolo 6-1.

Come era andato il derby italiano

Berrettini era arrivato agli ottavi dopo aver superato il n.2 al mondo, Alex Zverev, e il romano ha pagato la fatica arrendendosi in due set a Musetti. Il toscano, meglio piazzato in classifica, ha impiegato poco più di 90 minuti per avere la meglio, con un doppio 6-3, nei confronti di un rivale che ha anche accusato problemi fisici ad un piede nel finale del match. La partita è stata quasi un monologo di Musetti, dato che Berrettini ha commesso molti errori col dritto e ha avuto molto meno del solito dal servizio. Per lui c'è stato anche anche un 'medical time out', nell'ottavo game della seconda partita, per un problema al piede destro che lo ha evidentemente disturbato durante l'intero incontro, come dimostrano i ben 45 errori gratuiti messi a referto per lui. Con un break subito nel primo set e due nel secondo, il romano non è mai riuscito a impensierire l’avversario.