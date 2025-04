Tennis, Masters 1000 Montecarlo: in corso il derby Berrettini-Musetti

L’incontro, valido per gli ottavi di finale del torneo Atp, si gioca dopo che ieri Musetti si è reso protagonista di una grande rimonta contro il ceco Jiri Lehecka, n.28 ATP, battuto per la prima volta in tre confronti. Berrettini invece ha eliminato Zverev, garantendo così anche a Jannik Sinner di blindare la vetta della classifica mondiale

È in corso al Master 1000 di Montecarlo il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. L’incontro, valido per gli ottavi di finale del torneo, si gioca dopo che ieri Musetti si è reso protagonista di una grande rimonta contro il ceco Jiri Lehecka, n.28 ATP, battuto per la prima volta in tre confronti. L’incontro è terminato 1-6 7-5 6-2. Berrettini invece aveva strappato il pass battendo il numero 1 del torneo, Zverev, e garantendo così anche a Jannik Sinner di blindare la vetta della classifica mondiale.