Chi era Matteo Doretto, il pilota di rally morto in un incidente

"Sono sinceramente e profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Matteo Doretto. Campione di rally, pordenonese fiero, orgoglio del Friuli. La sua passione per il rally aveva radici profonde, intrecciate con l'amore familiare. Dopo il nonno ed il padre oggi era Matteo a portare in alto il nome della sua famiglia in una disciplina che li ha visti impegnati per tre generazioni. Mi stringo con vero affetto ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene. A Dio Matteo, ti porteremo sempre nel nostro cuore”, ha detto Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.