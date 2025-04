Jannik Sinner, da oggi su Sky Sport disponibile l'intervista esclusiva

A un mese esatto dal suo ritorno in campo agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner torna a parlare per la prima volta dopo lo stop forzato per il caso Clostebol. Lo fa in un'intervista concessa a Eleonora Cottarelli che andrà a partire da oggi, sabato 5 aprile, su Sky Sport. Durante il lungo faccia a faccia al Palazzo del Senato a Milano, Jannik racconta come ha vissuto questi mesi fuori dal campo. "Ho fatto tante cose diverse, ho passato molto tempo con la mia famiglia, sono andato sui go kart e in bici con i miei amici". E poi spiega come questi mesi gli siano serviti per elevare il suo tennis e come dentro di sé, per la prima volta, abbia dovuto gestire emozioni mai provate prima. Nella testa di Sinner inevitabile pensare a quel countdown che ha attivato sin dal primo istante in cui ha accettato l’accordo con la Wada, con la consapevolezza di sapere dal primo istante quanto sarà speciale tornare a giocare proprio in Italia dove sarà, travolto dall’affetto dei tanti tifosi che lo attendono dal 5 maggio agli Internazionali di Roma, in onda ancora una volta su Sky Sport Tennis.