Serie A, Venezia-Milan 0-2 e Como-Genoa 1-0

Dopo i rinvii per la morte di Papa Francesco , è iniziata oggi la 34esima giornata del campionato di Serie A. Due le partite delle 12.30: Venezia-Milan è finita 0-2, Como-Genoa 1-0. Si prosegue alle 15 con Inter-Roma e Fiorentina-Empoli. Alle 18 si gioca Juventus-Monza. Alle 20.45 ci sono Napoli-Torino e Atalanta-Lecce (spostata da venerdì a oggi per la morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita ). Il turno si chiude lunedì con Udinese-Bologna alle 18.30, Lazio-Parma e Verona-Cagliari alle 20.45 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Venezia-Milan

Il Milan vince 2-0 a Venezia. I rossoneri vanno in vantaggio dopo 5 minuti: segna Pulisic, servito da Fofana dopo un errore in costruzione di Candé. Al 34’ gol annullato ai padroni di casa: Yeboah insacca con una girata di sinistro, ma Busio era in fuorigioco. Al 43’ Pulisic trova la doppietta, ma anche questo gol è annullato per fuorigioco. Il primo tempo si chiude con il Venezia sotto di una rete. Il raddoppio del Milan arriva al 96’: all'ultimo pallone della partita Reijnders serve Gimenez, che con un pallonetto firma il definitivo 2-0 per i rossoneri.

Il tabellino di Venezia-Milan 0-2 (GLI HIGHLIGHTS)

5' pt Pulisic, 50' st Gimenez



VENEZIA (3-5-2): Radu, Schingtienne (19' st Marcandalli), Idzes, Candé (22' st Oristanio), Zerbin, Condè, Nicolussi Caviglia, Busio (19' st Perez), Haps (35' st Zampano), Yeboah, Fila (19' st Gytkjaer). All.: Di Francesco



MILAN (3-4-3): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez (25' st Walker), Reijnders, Fofana (42' st Terraciano), Theo Hernandez, Pulisic (42' st Joao Felix), Abraham (20' st Gimenez), Leao (25' st Loftus-Cheek). All.: Sergio Conceicao



Ammonizioni: Candè per gioco falloso.