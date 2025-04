Juventus, Tether acquista altre quote e va oltre il 10%

Tether Investments ha comprato altre azioni della Juventus. L’azienda del gruppo della criptovaluta legata al dollaro, ha acquisito una maggiore percentuale della squadra di calcio torinese, portando la sua partecipazione totale a oltre il 10,12% del capitale della società, pari al 6,18% dei diritti di voto. A renderlo noto è stata la stessa cripto che in un comunicato ha detto che "questa mossa strategica segue l'acquisizione iniziale da parte di Tether dell'8,2% del capitale (pari a poco più del 5% dei diritti di voto) del club", consentendo al gruppo "di aumentare ulteriormente il suo investimento" nella Juventus. Da quanto si apprende, anche in questo caso gli acquisti sono avvenuti sul mercato azionario.

Tether: lavoro a stretto contatto con dirigenza

Il gruppo della criptovaluta, inoltre, ha fatto sapere che "a ulteriore dimostrazione del suo impegno a lungo termine, Tether è anche aperta a partecipare a eventuali future iniezioni di capitale per contribuire a rafforzare le basi finanziarie della Juventus ed evitare diluizioni della sua posizione". Come si legge ancora nella nota, "Tether non vede l'ora di lavorare a stretto contatto con la dirigenza e gli stakeholder della Juventus per supportare il club nell'attuazione della sua visione strategica e nell'accelerazione della sua crescita in ambito sportivo e commerciale, valutando anche la formazione di un consiglio di amministrazione integrato e unificato". L'investimento, spiega ancora Tether, "riflette l'impegno a lungo termine per il futuro della Juventus e la sua fiducia nel valore intrinseco e nel potenziale di crescita del club. Segna inoltre l'inizio di quella che si prevede sarà una partnership profonda e reciprocamente vantaggiosa, volta a creare sinergie tra il mondo dello sport e quello della tecnologia.