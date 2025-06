Medici a gettone, il 31 luglio scade il contratto. Cosa può succedere

Introduzione

Ormai da tempo mancano medici negli ospedali italiani. Con l’arrivo dell'estate e del caldo la situazione si preannuncia critica: da una parte la domanda di assistenza aumenterà (per via delle alte temperature), dall’altra il numero dei camici bianchi in corsia e in Pronto soccorso è destinato ad assottigliarsi ulteriormente causa ferie. Il 31 luglio, inoltre, scadranno i contratti dei cosiddetti medici gettonisti, necessari per coprire turni ed assenze. Lo fa sapere Alessandro Riccardi, presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu)