Sanità, quali sono i tempi di attesa per fare una visita in Italia

Introduzione

Quello delle liste d'attesa nella sanità italiana è un tema al centro del dibattito, anche politico. Secondo i dati raccolti Cittadinanzattiva, tra gennaio del 2023 e maggio 2024, sono state 24mila le segnalazioni arrivate all’associazione da persone che avevano avuto problemi nel prenotare una visita. Il 31% ha segnalato un blocco delle liste d’attesa, circa il 20% ha lamentato difficoltà nel contattare i centri di prenotazione, mentre il restante 50% ha riferito di tempi molto oltre le scadenze.

Inoltre, secondo una recente indagine di Altroconsumo, solo il 40% circa degli italiani alle prese con le liste d’attesa sa che la normativa prevede dei tempi massimi di attesa per ottenere l’appuntamento per una visita o un esame. Le regole quindi ci sono, ma non vengono applicate. Più della metà delle visite (52%) e più di un terzo degli esami (36%) vanno oltre i tempi massimi