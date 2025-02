Liste d’attesa, oltre due anni per una mammografia. Il monitoraggio

Introduzione

Federconsumatori ha monitorato le attese richieste per accedere ad alcune prestazioni mediche. L’indagine ha sondato i siti istituzionali di Regioni e aziende sanitarie tra fine ottobre e inizio novembre 2024, già oggetto di un monitoraggio nel periodo fra aprile 2023 e maggio 2024, per capire quanto sia cambiato dopo l’approvazione del decreto poi convertito in legge “Misure urgenti per la riduzione dei tempi di attesa”. Il Corriere ha pubblicato i risultati in anteprima: le tempistiche rimangono troppo lunghe.