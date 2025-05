Giubileo e nuovo Papa, i consigli di salute dell'Oms per i pellegrini

Introduzione

Roma sta accogliendo da settimane migliaia e migliaia di pellegrini in visita per l’ultimo saluto a Papa Francesco, per il Conclave e l’attesa nomina del nuovo Pontefice e per il Giubileo. La Capitale resterà invasa da turisti e fedeli per diversi altri mesi. L’anno Santo, iniziato il 25 dicembre 2024, terminerà infatti il 6 gennaio 2026. Le previsioni parlano di oltre 30 milioni di visitatori e perciò l’Oms, organizzazione mondiale della Sanità, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Istituto superiore di sanità italiano hanno elaborato alcune raccomandazioni di salute pubblica per tutelare la sicurezza e il benessere di chi partecipa agli eventi