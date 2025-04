Giubileo adolescenti, 200mila pellegrini: afflusso sopra le previsioni

Oltre 200mila partecipanti al Giubileo degli adolescenti: l'afflusso in piazza San Pietro, ancora in corso, ha superato le previsioni. L'evento, iniziato il 25 aprile, si culmina con la Messa in suffragio di papa Francesco. Sospesa la canonizzazione di Carlo Acutis

Superati i 200mila partecipanti al Giubileo degli adolescenti . L'afflusso, ancora in corso in piazza San Pietro, supera le previsioni. L'afflusso, ancora in corso, ha superato le previsioni. A comunicarlo è la Questura, che sottolinea come grazie alla collaborazione della protezione civile non si sono registrate criticità. Dal centro per la gestione della sicurezza dell'evento si sta coordinando il dispositivo di sicurezza: è stata disposta la chiusura dei pre filtraggi.

Parolin ad adolescenti venuti per Giubileo: “È presente il mondo”



"La gioia pasquale, che ci sostiene nell'ora della prova e della tristezza, oggi è qualcosa che si può quasi toccare in questa piazza; la si vede impressa soprattutto nei vostri volti, cari ragazzi e adolescenti che siete venuti da tutto il mondo a celebrare il Giubileo". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, applaudito dalla folla dei fedeli, nella seconda messa dei 'novendiali' in suffragio di papa Francesco, e in occasione anche del Giubileo degli adolescenti. "Venite da tante parti: da tutte le Diocesi d'Italia, dall'Europa, dagli Stati Uniti all'America Latina, dall'Africa all'Asia, dagli Emirati Arabi … con voi è realmente presente il mondo intero! - ha osservato, ancora tra gli applausi - A voi rivolgo un saluto speciale, che rivolgo pure ai vescovi che vi hanno accompagnato, ai sacerdoti, ai catechisti, col desiderio di farvi sentire l'abbraccio della Chiesa e l'affetto di Papa Francesco, che avrebbe desiderato incontrarvi, guardarvi negli occhi, passare in mezzo a voi per salutarvi".

Giubileo degli adolescenti: cos’è



Dal 25 al 27 aprile, ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo stanno vivendo a Roma il loro Giubileo, animando piazze e chiese della città con attività, testimonianze e momenti di preghiera. Dopo la morte del Pontefice la mattina di lunedì 21 aprile, è stato sospeso il rito della canonizzazione di Carlo Acutis, inizialmente in programma per oggi. Il Giubileo degli adolescenti culmina con la celebrazione eucaristica in suffragio di papa Francesco, iniziata alle 10.30 sul sagrato della basilica di San Pietro e presieduta dal cardinale Pietro Parolin.