Giubileo degli Adolescenti 2025: date, eventi e programma

Sarà un Giubileo insolito, ma si farà. Tra le piazze e le chiese di Roma, fra il 25 e il 27 aprile, ragazzi e ragazze di tutto il mondo vivranno il loro Giubileo, quello degli Adolescenti: un appuntamento che animerà la città di Roma con attività, testimonianze, momenti di preghiera che si concluderanno con la messa in piazza San Pietro. Dopo la morte di Papa Francesco la mattina di lunedì 21 aprile (GLI AGGIORNAMENTI LIVE) è stato sospeso il rito della canonizzazione di Carlo Acutis ma non il Giubileo degli adolescenti con la messa in Piazza San Pietro, sempre previsto per il 27 aprile. A chiarirlo il Vaticano, perché "il Giubileo resta aperto", come detto dal portavoce vaticano Matteo Bruni. All'evento sono previsti ben oltre 100mila ragazzi, ha dichiarato il prefetto di Roma Lamberto Giannini al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in prefettura.