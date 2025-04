Carlo Acutis, sospesa la canonizzazione in seguito alla morte del Papa

La cerimonia avrebbe dovuto avere luogo il 27 aprile, II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, in occasione del Giubileo degli Adolescenti, ma dopo la scomparsa del pontefice, la Santa Sede ha deciso la sospensione ascolta articolo

"In seguito alla morte del Sommo Pontefice Francesco, si comunica che la Celebrazione Eucaristica e il Rito della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, prevista il 27 aprile 2025, II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, in occasione del Giubileo degli Adolescenti, è sospesa". Lo fa sapere la Santa Sede. Per la cerimonia si erano già prenotati 120mila fedeli. Negli ultimi tempi il culto legato da Carlo Acutis è decisamente aumentato: nel 2024 circa un milione di persone sono passate ad Assisi anche per visitare il luogo dove viene custodito il suo corpo. Di lui si è parlato molto, non solo perché è il primo "Santo Millennial", appartenente cioè di quella generazione delle persone nate tra gli anni Ottanta e Novanta, ma anche perché è stato da subito definito "protettore" di Internet e dei social network.

Chi era Carlo Acutis Nato a Londra il 3 maggio 1991, Carlo Acutis si trasferì giovanissimo con la famiglia a Milano, dove frequentò le scuole elementari e medie presso le Suore Marcelline e poi il liceo classico dai padri gesuiti dell’Istituto Leone XIII. Sin da piccolo manifestò non solo una fortissima fede cattolica, testimoniata dalla partecipazione quotidiana alla Messa e al Rosario, ma anche una sincera passione per Internet. A 14 anni Carlo aveva progettato e creato una mostra virtuale sui miracoli eucaristici, ospitata in tutti i cinque continenti, e aveva anche realizzato diversi siti web che facevano riferimento alla Chiesa Cattolica. Morì a 15 anni il 12 ottobre 2006, all’ospedale San Gerardo di Monza, a causa di una leucemia fulminante che lo portò alla morte in appena 3 giorni. Approfondimento Vescovo di Assisi denuncia: "Una reliquia di Acutis all'asta su web"