Milano, ultime immagini donna uccisa al Parco Nord. Era con De Maria

Venerdì 10 maggio Chamila Wijesuriyauna stava camminando per il parco cittadino nella zona nord del capoluogo lombardo insieme al collega, detenuto in permesso premio. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato domenica, lo stesso giorno in cui lui si è ucciso gettandosi dalle terrazze del Duomo. Sembra che l'uomo abbia usato il telefono della donna per avvisare la madre di quello che aveva fatto

Sono passate da poco le 13.30 di domenica 11 maggio quando Emanuele De Maria, detenuto in permesso al carcere di Bollate in fuga dalle autorità da circa 30 ore, si è suicidato lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano . Un giorno prima, all’alba, aveva accoltellato gravemente Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, che come lui lavorava all’hotel Berna di via Napo Torriani. De Maria, receptionist, già condannato per un omicidio, poteva lasciare il carcere per motivi di lavoro. Si è scoperto che venerdì 10 maggio aveva già ucciso un’altra collega, Chamila Wijesuriyauna. Il suo corpo è stato ritrovato due giorni dopo al Parco Nord. Le telecamere della zona hanno ripreso i suoi ultimi momenti, mentre camminava proprio insieme a De Maria. Lei era sposata con un figlio. Sembra che tra i due ci fosse però un rapporto piuttosto stretto. E che l’uomo fosse geloso dell’altro barista.

Emanuele De Maria, il primo omicidio e il carcere di Bollate

Wijesuriyauna è la seconda donna uccisa da De Maria, dopo Oumaima Rache, ragazza di 23 anni accoltellata a Castel Volturno, in provincia di Caserta. È nel 2016 che il nome di De Maria entra per la prima volta in un'inchiesta: di anni ne ha 26 ed è appena tornato nel casertano dall'Olanda, dove ha studiato anche all'università, senza però laurearsi. Scappa prima che le forze dell'ordine riescano a eseguire il fermo e per due anni scompare fino a quando la polizia tedesca lo arresta a Weener, cittadina al confine con i Paesi Bassi. Finisce in carcere a Secondigliano e viene condannato per omicidio volontario a 14 anni e tre mesi. Tutto cambia nel 2021, quando viene trasferito a Bollate: qui "la dignità umana viene ripristinata completamente perché dà reinserimento", spiegherà lui stesso in una puntata di Confessione Reporter. Diventa un "ventunista", cioè un lavoratore esterno in base all'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario. Dal 2022 viene assunto all'hotel Berna, quattro stelle vicino alla stazione Centrale.