Sparatoria Monreale, arrestato terzo giovane per il triplice omicidio

Si chiama Mattias Conti e ha 19 anni. L’accusa è di concorso in strage per il triplice omicidio avvenuto la notte tra il 26 e il 27 aprile nella città della provincia palermitana nonché di detenzione illegale e porto abusivo di pistola. Gli altri due arrestati sono Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto ascolta articolo

C’è un terzo fermo per la sparatoria di Monreale che, la notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile, ha provocato la morte di tre giovani. A finire in manette, con l'accusa di concorso in strage e lesioni personali aggravate nonché di detenzione illegale e porto abusivo di pistola, è Mattias Conti, 19 anni. Anche lui, come gli altri due ragazzi arrestati, è originario del quartiere Zen. Il fermo è avvenuto su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia. Mattias Conti, stando alle indagini, avrebbe partecipato alla sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, assassinati a colpi di pistola durante una rissa nel centro della città. Prima di Conti, che ha fatto fuoco sulla folla, erano stati fermati Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto. Quest'ultimo avrebbe istigato gli amici a sparare.

Atteso l'interrogatorio del gip Il 19enne fermato oggi dai carabinieri sarebbe il secondo giovane ad aver impugnato la pistola e sparare, insieme al coetaneo Salvatore Calvaruso che è stato il primo dei tre fermati. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe impugnato una pistola ed esploso diversi colpi di arma da fuoco sulla folla, radunatasi in via Benedetto D'Acquisto di Monreale. L'indagato, che a seguito della sua iniziale irreperibilità si è successivamente presentato presso la caserma dei carabinieri di Monreale accompagnato dal proprio legale, si trova al momento alla Casa Circondariale Pagliarelli del capoluogo siciliano per essere poi interrogato dal gip di Palermo.