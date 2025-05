Sparatoria Monreale, fermato un altro giovane

I carabinieri del comando di Palermo hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 18enne palermitano, accusato in concorso del reato di strage

C'è un altro arresto per la strage di Monreale, in cui hanno perso la vita tre ragazzi. I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno infatti eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura, nei confronti di un 18enne palermitano, accusato - in concorso - del reato di strage. I militari dell'Arma, nel pomeriggio di sabato, hanno inoltre individuato nel quartiere Zen il motociclo utilizzato da alcuni dei giovani che la scorsa domenica, a Monreale, hanno esploso decine di colpi di pistola sulla folla, uccidendo tre coetanei e ferendone gravemente altri due.