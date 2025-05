Dazi, Trump attacca la sentenza della Corte: “Politica e orribile”

Negli Usa è in corso uno scontro legale sui dazi. La Us Court of International Trade ha bloccato temporaneamente le tariffe definendole “illegali” e stabilendo che il presidente non ha l'autorità per imporre dazi globali. Ira della Casa Bianca che parla di “golpe” da parte di “giudici attivisti” e presenta ricorso. La Corte di appello dà ragione all'amministrazione e sospende la sentenza. Ma la battaglia è destinata a trascinarsi fino alla Corte suprema

I dazi imposti da Donald Trump hanno creato una vera e propria battaglia giudiziaria negli Usa . Una decisione della Us Court of International Trade ha bloccato temporaneamente le tariffe definendole “illegali” e stabilendo che il presidente non ha l'autorità per imporre dazi globali. Ma la Corte di appello ha dato ragione all’amministrazione, sospendendo la sentenza. Trump, in un post su Truth, attacca la sentenza bollandola come "politica" e "orribile".

"L'orribile decisione stabilisce che avrei dovuto ottenere l'approvazione del Congresso per i dazi", ha attaccato Trump sul suo social. "In altre parole, centinaia di politici si dovrebbero riunire a Washington per settimane, o persino mesi, cercando di giungere a una conclusione su quanto addebitare agli altri Paesi che ci trattano ingiustamente. Se questa sentenza fosse stata mantenuta - ha proseguito il tycoon - avrebbe distrutto completamente il potere presidenziale: la presidenza non sarebbe mai più stata la stessa. Con questa decisione, il nostro Paese avrebbe perso migliaia di miliardi di dollari, denaro che renderebbe l'America di nuovo grande. Il presidente degli Stati Uniti deve avere il diritto di proteggere l'America da coloro che le stanno arrecando danni economici e finanziari", ha detto ancora Trump.

Cosa è successo

La decisione della Us Court of International Trade ha stabilito che i dazi di Trump sono "illegali" e vanno bloccati. Il tribunale di New York ha stoppato le tariffe reciproche a gran parte del mondo e quelle decise contro il Canada, il Messico e la Cina per l'immigrazione e il fentanyl. I tre giudici della Us Court of International Trade hanno deciso all'unanimità che l'inquilino della Casa Bianca non ha l'autorità di imporre dazi globali e hanno annullato quelli imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977 mai invocata prima sulle tariffe.

Lo stop della Corte d’appello

La Casa Bianca ha denunciato un "golpe" da parte di "giudici attivisti” e si è detta pronta a usare tutti gli strumenti a sua disposizione in nome dell'America First e contro l'"abuso del potere" giudiziario. Ricorrendo anche, se necessario, alla Corte Suprema, di fatto scaricando sulle spalle dei saggi una decisione dalle ampie ripercussioni per l'economia globale. La sentenza è rimasta valida per poche ore, fino a quando la Corte di appello non ha deciso di accogliere il ricorso dell'amministrazione che chiedeva una pausa. La sentenza della US Court of International Trade è "temporaneamente sospesa fino a nuovo avviso mentre queste corte esamina i documenti delle istanze", ha stabilito la Corte d’appello. Si preannuncia una lunga battaglia giudiziaria sulle tariffe.

Cosa può succedere

Le trattative con l'Unione Europea e la Cina dovrebbero continuare ma è probabile che Pechino e Bruxelles si muovano con maggiore cautela, consapevoli della loro posizione di forza. A chiedere che gli Stati Uniti cancellino "tutti i dazi unilaterali impropri" è stata subito la Cina, contro la quale l'amministrazione Trump ha alzato i toni sospendendo l'export verso il Dragone di alcuni prodotti critici come i chip.