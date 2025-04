Giubileo degli adolescenti: da Acea 10mila borracce per i pellegrini

Al via oggi l’impegno di Acea a sostegno del Giubileo degli adolescenti, in programma a Roma fino al 27 aprile. Solo nella giornata odierna circa 20mila giovani, provenienti dalle parrocchie di Roma e dalle diocesi italiane, si sono riuniti nella Capitale per un momento di preghiera e riflessione nel ricordo di Papa Francesco ( LO SPECIALE ).

L’inizio dell’evento e il supporto di Acea

L’appuntamento inaugurale è iniziato nel tardo pomeriggio di oggi, sulla scalinata della chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur. Qui Acea ha avviato la propria attività di sensibilizzazione sui temi della gestione sostenibile delle risorse idriche. "Papa Francesco ci ha trasmesso i valori e la giusta sensibilità da seguire per una gestione sostenibile e responsabile di un bene essenziale come l'acqua”, ha riferito la presidente di Acea Barbara Marinali. “In questi giorni Acea sensibilizzerà migliaia di giovani pellegrini arrivati nella Capitale, accompagnandoli a scoprire il proprio ruolo di 'custodi dell'acqua'". "In questo momento di cordoglio, dobbiamo partire dalla consapevolezza dell'importanza della tutela dell'acqua, in coerenza con il messaggio di Papa Francesco. Solo così si può affrontare quella transizione idrica indispensabile a costruire il nostro futuro di cittadini all'insegna della garanzia di questa preziosa risorsa che è anche sinonimo di sviluppo economico e di benessere, nonché pilastro della salute pubblica", ha aggiunto l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo.