Epstein, Trump 8 volte sul suo jet: rilasciati 11mila nuovi documenti

Trump 8 volte sul jet di Epstein, una volta c'era una ventenne

In uno degli ultimi documenti pubblicato dal dipartimento di Giustizia c'è anche un’email in cui si afferma che "Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)". L'email è stata inviata il 7 gennaio 2020 e fa parte di una catena di messaggi con oggetto: "RE: Registri di volo di Epstein". Il mittente e il destinatario sono stati omessi, ma in fondo al testo compare la dicitura "Assistente procuratore degli Stati Uniti, Distretto Meridionale di New York", con il nome oscurato. L'email afferma: "È elencato come passeggero su almeno otto voli tra il 1993 e il 1996, inclusi almeno quattro voli su cui era presente anche Maxwell. È indicato come passeggero, tra gli altri e in momenti diversi, di Marla Maples, sua figlia Tiffany e suo figlio Eric", riporta la Bbc. "Su un volo del 1993, lui ed Epstein sono gli unici due passeggeri elencati; su un altro, gli unici tre passeggeri sono Epstein, Trump e un ventenne" e il nome della persona è sotto omissis. La mail prosegue: "Su altri due voli, due dei passeggeri, rispettivamente, erano donne che potrebbero essere possibili testimoni nel caso Maxwell". Trump era amico di Epstein da anni, ma ha affermato che i due hanno litigato intorno al 2004, anni prima del primo arresto del miliardario poi morto in carcere. Il presidente degli Stati Uniti ha sempre negato qualsiasi illecito in relazione alla frequentazione con Epstein e la sua presenza sui voli non ne è indice.