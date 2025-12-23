Epstein, Trump 8 volte sul suo jet: rilasciati 11mila nuovi documenti

Secondo una prima analisi di CBS News il set di dati, il più grande diffuso finora, sembra includere anche documenti dell'Fbi, comunicazioni interne del Dipartimento di Giustizia, citazioni in giudizio, altri testi legali e registrazioni relative alla morte di Epstein. In una mail si afferma che "Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)"
Il Dipartimento di Giustizia ha diffuso altri fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein: si tratta di oltre 11.000 tra files, immagini e altri documenti. Secondo una prima analisi di CBS News il set di dati, il più grande diffuso finora, sembra includere anche documenti dell'Fbi, comunicazioni interne del Dipartimento di Giustizia, citazioni in giudizio, altri documenti legali e registrazioni relative alla morte di Epstein avvenuta nel 2019 mentre era in custodia federale.
Trump 8 volte sul jet di Epstein, una volta c'era una ventenne
In uno degli ultimi documenti pubblicato dal dipartimento di Giustizia c'è anche un’email in cui si afferma che "Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)". L'email è stata inviata il 7 gennaio 2020 e fa parte di una catena di messaggi con oggetto: "RE: Registri di volo di Epstein". Il mittente e il destinatario sono stati omessi, ma in fondo al testo compare la dicitura "Assistente procuratore degli Stati Uniti, Distretto Meridionale di New York", con il nome oscurato. L'email afferma: "È elencato come passeggero su almeno otto voli tra il 1993 e il 1996, inclusi almeno quattro voli su cui era presente anche Maxwell. È indicato come passeggero, tra gli altri e in momenti diversi, di Marla Maples, sua figlia Tiffany e suo figlio Eric", riporta la Bbc. "Su un volo del 1993, lui ed Epstein sono gli unici due passeggeri elencati; su un altro, gli unici tre passeggeri sono Epstein, Trump e un ventenne" e il nome della persona è sotto omissis. La mail prosegue: "Su altri due voli, due dei passeggeri, rispettivamente, erano donne che potrebbero essere possibili testimoni nel caso Maxwell". Trump era amico di Epstein da anni, ma ha affermato che i due hanno litigato intorno al 2004, anni prima del primo arresto del miliardario poi morto in carcere. Il presidente degli Stati Uniti ha sempre negato qualsiasi illecito in relazione alla frequentazione con Epstein e la sua presenza sui voli non ne è indice.
Intanto il dipartimento di Giustizia Usa invita alla cautela su alcuni documenti che fanno riferimento al presidente degli Stati Uniti. "Alcuni di questi contengono affermazioni false e sensazionalistiche contro il presidente Trump, presentate all'Fbi subito prima delle elezioni del 2020", afferma il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione pubblicata su X. "Per essere chiari: le affermazioni - si sostiene - sono infondate e false e, se avessero avuto un briciolo di credibilità, sarebbero state sicuramente già usate come arma contro il presidente Trump. Tuttavia, nel rispetto della legge e della trasparenza, il Dipartimento di Giustizia sta pubblicando questi documenti con le tutele legalmente richieste per le vittime di Epstein".
