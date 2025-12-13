Caso Epstein, Trump: “Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque”

Così il presidente Usa ha commentato le decine di foto di Jeffrey Epstein che sono state diffuse nelle scorse ore e in cui il defunto finanziere pedofilo appare in compagnia di vari vip, tra cui il tycoon. La Casa Bianca: “I Democratici della Camera stanno rilasciando in modo selettivo foto scelte ad hoc con redazioni casuali per cercare di creare una narrazione falsa”

"Non le ho viste, ma voglio dire, tutti conoscevano quest'uomo. Era sempre in giro per Palm Beach. Ha foto con chiunque". Così il presidente degli Usa Donald Trump, parlando con i reporter alla Casa Bianca, ha commentato le decine di foto di Jeffrey Epstein che sono state diffuse nelle scorse ore e in cui il defunto finanziere pedofilo appare in compagnia di vari vip, tra cui il tycoon.

Le foto

A diffondere le foto sono stati i Dem della Camera dei Rappresentanti. Prima è stata rilasciata una tranche di 19 immagini imbarazzanti per molti vip legati a Epstein, tra cui - oltre all'inquilino della Casa Bianca - il suo predecessore Bill Clinton, lo stratega Steve Bannon, tycoon come Richard Branson e Bill Gates, il regista Woody Allen, l'ex rettore di Harvard Larry Summers e l'immancabile principe Andrea. Le foto, in particolare, sono state diffuse dai democratici della commissione Oversight della Camera che vigila sull'azione del governo federale. Più tardi, sono state pubblicate altre foto: più di 70, tutte tratte da una raccolta di oltre 95 mila immagini. In questa seconda tranche non ci sono foto di Trump, ma ce n'è una che mostra una zucca decorata per assomigliargli. La zucca ha un volto intagliato e una parrucca bionda. Su un cartello è scritto “Trumpkin” in lettere maiuscole e “Make Halloween Great Again”, un evidente gioco di parole sullo slogan della campagna di Trump “Make America Great Again”.

Gli uomini raffigurati

Molti uomini raffigurati nelle immagini erano già stati collegati in precedenza a Epstein e nessuno scatto li mostra impegnati in condotte sessuali improprie, né sembra che le donne fotografate con loro siano minorenni, anche se in un paio di foto si vedono accessori erotici e guinzagli sado-maso. "Altre immagini che non abbiamo ancora pubblicato sono estremamente inquietanti", ha detto il deputato Dem della Commissione Robert Garcia. E si attende il 19 dicembre, data fissata da una legge varata a novembre per la diffusione da parte dell'amministrazione Trump dei dossier su Epstein in suo possesso.