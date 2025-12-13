Caso Epstein, Trump: “Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque”

Caso Epstein, Trump sulle nuove immagini: “Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque”Mondo
Così il presidente Usa ha commentato le decine di foto di Jeffrey Epstein che sono state diffuse nelle scorse ore e in cui il defunto finanziere pedofilo appare in compagnia di vari vip, tra cui il tycoon. La Casa Bianca: “I Democratici della Camera stanno rilasciando in modo selettivo foto scelte ad hoc con redazioni casuali per cercare di creare una narrazione falsa”
"Non le ho viste, ma voglio dire, tutti conoscevano quest'uomo. Era sempre in giro per Palm Beach. Ha foto con chiunque". Così il presidente degli Usa Donald Trump, parlando con i reporter alla Casa Bianca, ha commentato le decine di foto di Jeffrey Epstein che sono state diffuse nelle scorse ore e in cui il defunto finanziere pedofilo appare in compagnia di vari vip, tra cui il tycoon.
Le foto
A diffondere le foto sono stati i Dem della Camera dei Rappresentanti. Prima è stata rilasciata una tranche di 19 immagini imbarazzanti per molti vip legati a Epstein, tra cui - oltre all'inquilino della Casa Bianca - il suo predecessore Bill Clinton, lo stratega Steve Bannon, tycoon come Richard Branson e Bill Gates, il regista Woody Allen, l'ex rettore di Harvard Larry Summers e l'immancabile principe Andrea. Le foto, in particolare, sono state diffuse dai democratici della commissione Oversight della Camera che vigila sull'azione del governo federale. Più tardi, sono state pubblicate altre foto: più di 70, tutte tratte da una raccolta di oltre 95 mila immagini. In questa seconda tranche non ci sono foto di Trump, ma ce n'è una che mostra una zucca decorata per assomigliargli. La zucca ha un volto intagliato e una parrucca bionda. Su un cartello è scritto “Trumpkin” in lettere maiuscole e “Make Halloween Great Again”, un evidente gioco di parole sullo slogan della campagna di Trump “Make America Great Again”.
Gli uomini raffigurati
Molti uomini raffigurati nelle immagini erano già stati collegati in precedenza a Epstein e nessuno scatto li mostra impegnati in condotte sessuali improprie, né sembra che le donne fotografate con loro siano minorenni, anche se in un paio di foto si vedono accessori erotici e guinzagli sado-maso. "Altre immagini che non abbiamo ancora pubblicato sono estremamente inquietanti", ha detto il deputato Dem della Commissione Robert Garcia. E si attende il 19 dicembre, data fissata da una legge varata a novembre per la diffusione da parte dell'amministrazione Trump dei dossier su Epstein in suo possesso.
Le foto con Trump
Trump è al centro della nuova selezione di scatti, in uno de quali si vede una ciotola con buste di condom in vendita a 4,50 dollari, ciascuna con una caricatura del volto dell'attuale presidente Usa e la scritta "I'm HUUUUGE!" (“Sono enorme”). Un'altra immagine ritrae un Trump giovane circondato da sei donne che indossano ghirlande di fiori e hanno i volti oscurati. Altre foto includono Bannon ed Epstein mentre si scattano una foto allo specchio; Clinton con Epstein, la sua complice Ghisleine Maxwell e un'altra coppia; l'avvocato Alan Deshowitz e il fondatore di Microsoft Bill Gates insieme all'ex principe Andrea. Trump e Epstein facevano parte degli stessi circoli sociali a Manhattan e Palm Beach, ma il tycoon ha in passato liquidato Epstein come un "viscido", sostenendo anche di averlo cacciato dal suo club di Mar-a-Lago. Epstein a sua volta, in una tranche di email pubblicata di recente dalla Commissione, aveva scritto che Trump aveva "trascorso ore" con Virginia Giuffre, una delle accusatrici più note morta suicida lo scorso aprile, mentre in un'altra email il finanziere sosteneva che Trump "sapeva delle ragazze".
Come sono state ottenute le foto
La Commissione a guida repubblicana ha fatto sapere di aver ottenuto le foto dagli esecutori testamentari di Epstein. Non è chiaro quando, dove o da chi siano state scattate. Di sfondo c’è "qualsiasi proprietà posseduta, affittata, gestita o utilizzata da Epstein dal primo gennaio 1990 al 10 agosto 2019", la data della morte del finanziere in carcere apparentemente suicida. Una delle immagini più intime mostra Epstein sorridente nella vasca da bagno, con la testa appoggiata su un asciugamano e la tenda della doccia tirata sul corpo. Non è chiaro chi abbia scattato la foto. Un'altra immagine è un primo piano in stile selfie che mostra Epstein con il labbro superiore gonfio. Anche in questo caso, non è chiaro il contesto o cosa possa essere accaduto. Nelle nuove foto compare una stanza che era già stata mostrata in precedenti pubblicazioni della proprietà di Epstein all'inizio di questo mese: all'interno quella che sembra una poltrona da dentista, mentre la parete è decorata con maschere di scena e dietro la poltrona color sabbia si vede del materiale avvolto in carta da imballaggio. Tra le nuove foto, una serie mostra varie immagini di un resort sul mare. Non è chiaro se si tratti dell'isola di Epstein, Little St. James, ma sono visibili lavori di costruzione sulla proprietà vicino al mare. La seconda tranche include decine di immagini, molte delle quali mostrano parti della casa di Epstein nelle Isole Vergini americane.
La reazione dei Repubblicani
Gli esecutori hanno inviato alla Commissione decine di migliaia di foto: un tesoretto che ha indotto un portavoce repubblicano a criticare i Dem per aver "selezionato ad hoc" le foto in modo da creare una falsa narrazione su Trump. "Abbiamo ricevuto 95mila foto e i Democratici ne hanno diffuse solo una manciata. È vergognoso che si continui a mettere la politica davanti alla giustizia per i sopravvissuti", ha detto. Stessa linea della portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson. "Ancora una volta, i Democratici della Camera stanno rilasciando in modo selettivo foto scelte ad hoc con redazioni casuali per cercare di creare una narrazione falsa. Ecco la realtà: Democratici come Stacey Plaskett e Hakeem Jeffries chiedevano denaro e incontri a Epstein dopo che era un criminale sessuale condannato", ha detto. E ancora: "La montatura dei Democratici contro il presidente Trump è stata ripetutamente smentita e l'Amministrazione Trump ha fatto più per le vittime di Epstein di quanto i Democratici abbiano mai fatto, chiedendo ripetutamente trasparenza, rilasciando migliaia di pagine di documenti e richiedendo ulteriori indagini sugli amici Democratici di Epstein. È ora che i media smettano di rigurgitare i punti di discussione dei Democratici e inizino a chiedere ai Democratici perché volessero frequentare Epstein dopo che era stato condannato".
