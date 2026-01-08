Offerte Sky
Sara Carbonero ricoverata e operata d'urgenza, è in terapia intensiva

La giornalista spagnola ha accusato forti dolori addominali mentre si trovava in vacanza con il compagno e un gruppo di amici. Dal suo staff assicurano che, dopo l'intervento, è "sveglia e vigile", che non è grave e che, molto probabilmente, sarà dimessa domani

La giornalista e conduttrice spagnola Sara Carbonero è ricoverata in un ospedale di Lanzarote, alle Canarie, dallo scorso 2 gennaio, quando è stata operata d'urgenza dopo un malore con forti dolori addominali mentre si trovava in vacanza con il compagno e un gruppo di amici. Secondo quanto pubblicato da diversi quotidiani spagnoli, e in particolare ¡Hola! ed El Economista, l'ex moglie del portiere Iker Casillas è stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico d'urgenza subito dopo il ricovero. Attualmente si trova nell'unità di terapia intensiva e si sta riprendendo sotto controllo medico.

Non ancora diffuso un bollettino ufficiale

Finora non è stato diffuso un bollettino ufficiale con la diagnosi o i dettagli esatti che hanno motivato l'intervento, L'entourage di Carbonero ha chiesto ai media e al pubblico rispetto, prudenza e cautela, evitando speculazioni sul suo stato di salute in attesa che l'équipe medica competente fornisca informazioni ufficiali. Ma dal suo staff assicurano che è "sveglia e vigile" che non è grave e che, molto probabilmente, sarà dimessa domani. Non sarà così necessario l'eventuale trasferimento sul continente con un elicottero. L'ex marito Casillas è stato informato del ricovero e sta mantenendo contatti diretti con le persone che la accompagnano.

