A Windsor si è tenuta la visita di Stato del presidente nigeriano Bola Tinubu, prima grande cerimonia reale dopo la svolta sul caso di Andrea. Carlo III, che ha indossato il tradizionale cappello a cilindro, ha rivoluzionato per la prima volta il rigido protocollo di corte. La principessa Kate ha omaggiato la moda afro-britannica, mentre il principe William ha scelto la Windsor jacket, caratteristico abito dai revers rossi