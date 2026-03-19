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Re Carlo riceve il presidente della Nigeria a Windsor e offre canapè per il Ramadan

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©Getty

A Windsor si è tenuta la visita di Stato del presidente nigeriano Bola Tinubu, prima grande cerimonia reale dopo la svolta sul caso di Andrea. Carlo III, che ha indossato il tradizionale cappello a cilindro, ha rivoluzionato per la prima volta il rigido protocollo di corte. La principessa Kate ha omaggiato la moda afro-britannica, mentre il principe William ha scelto la Windsor jacket, caratteristico abito dai revers rossi 

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CREMONA, ITALY - 2026/02/01: The Serie A Logo seen during the Italian Serie A soccer match between US Cremonese and FC Inter at Giovanni Zini Stadium. Final score; US Cremonese 0:2 FC Inter. (Photo by Emanuele Pennnacchio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

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