Re Carlo riceve il presidente della Nigeria a Windsor e offre canapè per il Ramadan
A Windsor si è tenuta la visita di Stato del presidente nigeriano Bola Tinubu, prima grande cerimonia reale dopo la svolta sul caso di Andrea. Carlo III, che ha indossato il tradizionale cappello a cilindro, ha rivoluzionato per la prima volta il rigido protocollo di corte. La principessa Kate ha omaggiato la moda afro-britannica, mentre il principe William ha scelto la Windsor jacket, caratteristico abito dai revers rossi
- Il castello di Windsor ha ospitato il ricevimento in onore del presidente della Nigeria, Bola Tinubu, e della consorte Oluremi Tinubu. La serata ha segnato la prima grande occasione cerimoniale della Casa Windsor dopo la svolta nel caso del principe Andrea Mountbatten-Windsor, avvenuta circa un mese prima. Per una notte, il fascino antico della monarchia britannica ha fatto dimenticare le tensioni interne ed esterne alla famiglia reale.
- La principessa del Galles ha accolto la coppia presidenziale nigeriana al Fairmont Hotel di Windsor con un abito firmato Tolu Coker, giovane stilista di origini anglo-nigeriane. La scelta non è stata casuale: un gesto di diplomazia dello stile, un omaggio raffinato alle radici culturali degli ospiti.
- Per il banchetto serale a Windsor, Kate ha indossato un abito verde smeraldo firmato Andrew Gn, completato dalla sua amatissima tiara Lover's Knot, simbolo di eleganza e continuità con la tradizione reale. Il principe William ha scelto la Windsor jacket, il caratteristico abito dai revers rossi riportato in auge da principe Filippo per i ricevimenti al castello che dà il nome al casato dal 1917.
- Per la prima volta nella storia del cerimoniale di Buckingham Palace, le ferree regole sono state modificate per accogliere le esigenze degli ospiti musulmani in periodo di Ramadan. Prima del banchetto di gala, svoltosi in tarda serata, sono stati serviti dei canapé — uno spuntino del tutto inedito nel protocollo reale.
- Il banchetto si è svolto attorno al tavolo di mogano già caro alla regina Elisabetta II nella Windsor Great Hall, adornato con splendidi fiori di primavera provenienti dal parco di Windsor. Dopo la cena, i fiori sono stati donati all'associazione benefica Flower Angels, legata alla regina Camilla, che li ha poi distribuiti a residenze per anziani e ospedali. Un tocco di calore umano in un contesto di rigida cerimonia istituzionale.
- Prendendo la parola durante il banchetto, re Carlo ha scherzato sul tea time arricchito dal riso Jollof — la celebre pietanza tipica dell'Africa subsahariana — e ha ricordato i nigeriani che hanno scelto Londra come città in cui vivere.
- Re Carlo ha accolto gli ospiti indossando il tradizionale cappello a cilindro, nel pieno rispetto del cerimoniale delle grandi occasioni. Per la sfilata in carrozza, la scelta è ricaduta sull'Australian State Coach per il re, mentre la regina Camilla e la moglie del presidente nigeriano hanno viaggiato sullo Scottish State Coach.
- Il banchetto ufficiale si è tenuto nella solenne Windsor Great Hall anziché nella tradizionale Ballroom di Buckingham Palace, a causa dei lavori di restauro. Il programma decennale di ristrutturazione, del costo di 369 milioni di sterline, è ormai prossimo alla conclusione. Lo stesso scenario era stato utilizzato per l'ultima visita di Stato di rilievo: quella del presidente Trump, avvenuta a settembre.
- La visita del presidente Bola Tinubu è la prima di un capo di Stato nigeriano in Gran Bretagna dopo ben trentasette anni. Un'assenza lunga che rende l'evento ancora più significativo sul piano diplomatico. Il programma ha previsto nell’ultimo giorno una visita a Londra, presso Lambeth Palace, quartier generale della Chiesa Anglicana.
- Mentre Windsor celebrava l'amicizia anglo-nigeriana, a Londra crescevano le voci su un possibile rinvio della visita di Stato di re Carlo e della regina Camilla negli Stati Uniti, attesa per fine aprile. La trasferta a Washington e New York — prevista in restituzione della visita di Trump a Windsor a settembre — sarebbe messa a rischio dalle crescenti tensioni sull'asse Europa-USA legate al conflitto in Iran.