Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 maggio: la rassegna stampa

Il momentaneo dietrofront di Donald Trump rispetto agli attacchi contro l'Iran, lo stop alla Flotilla, le confessioni dell'assalitore di Modena, il ritrovamento dei corpi dei sub italiani alle Maldive ed il processo Musk-Altman. Poi, per lo sport, il futuro in bilico di diverse panchine in Serie A. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La guerra tra Usa ed Iran in primo piano, Trump: "Ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso". E intanto l'Ue apre sull'energia: "La flessibilità è possibile". Ancora Medio Oriente, Flotilla: "Fermati gli attivisti". Tajani a Israele: "Rilasciateli". L'attentato di Modena: "Salim, il delirio nelle mail". L'arrestato: "Ho preso l'auto, sapevo di dover morire". Maldive, ritrovati "i corpi dei quattro subacquei". Il processo: "Open AI, vince Altman. Respinta la causa di Musk".
- Il conflitto nel Golfo in apertura: "I Paesi arabi fermano l'attacco Usa". Trump "sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati" e parla di "negoziati seri". Flotilla, nuovo blitz di Israele: "Catturati 14 italiani". Modena, i deliri dell'aggressore: "Sapevo che sabato sarei morto". Il processo: "Causa prescritta, Musk perde contro Altman". Maldive: "Individuati i corpi dei sub. Recupero in due fasi". Schermidori assolti, Fernanda: "Su di me un'altra violenza".
- "Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi", titola in apertura il quotidiano torinese. Focus poi sull'attentato di Modena: "Salim, gli allarmi inascoltati". Il racconto all'avvocato: "Andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto". Sport, intervista a Wilander, ex numero uno del tennis: "Vi spiego Sinner". Cultura, Benini: "Salone del libro magia dei ragazzi. Ora un'alleanza governo-privati".
- Modena, il racconto dell'assalitore: "Sapevo di dovere morire". Il legale di El Koudri: "Ha chiesto una Bibbia". Ma spuntano "mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani". Maldive, la ricostruzione della strage: "Persi nel cunicolo cieco, gli ultimi istanti dei sub". E oggi "fuori i primi due corpi". Energia: "Vertice a Palazzo Chigi". Conflitto Usa-Iran, Trump: "Negoziati seri, sospeso l'attacco già deciso".
- Focus su Lautaro Martinez in apertura: "Inter per sempre". Il "doblete per mia nonna. Non andrà mai via da qui, devono cacciarmi". Allegri: "Rinforzi da Milan, club unito e Modric. Solo così può restare". Conte: "L'Italia vota Antonio, pronto a tornare ct. Per Napoli, Sarri il preferito". Spalletti: "I tormenti del tecnico. Missione (quasi) fallita e riflessioni sulla Juve".
- Juve e Napoli: "Ribaltone". Lucio e Comolli, "decide Elkann". E Conte "si libera". Lo sprint Champions: "Allegri, tre punti che valgono 100 milioni". Calciomercato: "L'Inter cerca Vuskovic e Araujo". La "Roma a Ryan, la mossa di Dan". Lazio: "Lotito prepara il divorzio da Sarri". Rilancio del Real Madrid: "Il piano di Mourinho".
- Juventus: "Lucio-Comolli, la resa dei conti". Con i bianconeri "a rischio Champions, Spalletti chiede chiarezza a Elkann sul progetto e sul ruolo dell'ad". Derby di Torino: "Dai tifosi una spinta da paura!". Inter: "Striscioni anti-Milan, fascicolo su Thuram". Milan: "Svolta Cardinale, stop a Ibra". Tennis, Sinner fa rotta verso Parigi con numeri mostruosi: "Un uomo solo al comando".
- "Flotilla, il Pirata riattacca. Il governo non condanna", è il titolo d'apertura. Netanyahu "intercetta decine di barche ed attivisti". I rapiti verso Ashood, "Tajani parla solo dopo ore e l'unità di crisi tace". Iran: "Trump ferma i nuovi raid grazie a Emirati, Arabia e Qatar". Politica: "Meloni senza soldi per le accise dà la colpa all'Europa sul riarmo". Non solo Modena: "Alla salute mentale solo un medico su tre". Autobavaglio pm: "Ora il Csm pensa a cambiare il testo".
- L'aggressione di Modena in primo piano: "Corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani". Dopo le mail svelate proprio da "Il Giornale", El Koudri "chiede la Bibbia in cella, il suo legale parla di infermità mentale e l'opposizione incolpa il governo". Salvini: "Ha falciato la folla e insultato Gesù. E l'Islam non c'entra?". Giorgetti e il nodo energia: "Ora flessibilità sui conti". Trump e l'Iran: "Negoziati seri". Il ricordo: "10 anni senza Pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo". Maldive: "Individuati i corpi dei 4 sub".
- "La Flotilla boicotta l'Italia" è il titolo d'apertura. Metropolitane e traghetti "fermi, strade bloccate": ecco gli effetti del "delirante sciopero per Gaza". E Israele "ferma l'ennesima spedizione". Focus sull'attentato di Modena e sul "negazionismo di sinistra". Summit a Pechino: "Putin va da Xi, l'asse spezzato delle autocrazie". Napoli: "Killer di escort col reddito d'inclusione".
- Conti pubblici in primo piano: "Deroghe al Patto Ue, trattativa aperta". Giorgetti: "Sarà un processo lungo, mentre l'urgenza richiede altri tempi". Investimenti: "Effetto Pnrr, il Sud doppia il Nord su Pil e occupazione". Bond e Borse: "Mercarti Ue in risalita, Milano sconta le cedole". America's Cup 2027: "Zero tasse per nuove società e sconti sull'Irpef". Trump: "Sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi". Open AI: "Musk perde la causa contro Altman".
- La guerra tra Russia ed Ucraina tra i temi in prima pagina: "Per spiegare ai russi gli attacchi ucraini, Mosca accusa la Nato". Medio Oriente: "Parlarsi con le bombe". Teheran vuole che gli Usa "si impantanino nella tregua". La lettera a Ursula: "La scelta di von der Leyen, scontentare l'alleata Meloni o rischiare una crisi del debito". Modena: "Le ipocrisie del lodo Basaglia".
- "La corrente di Gaza", è il titolo in primo piano. Israele "assalta la Flotilla, di nuovo in acque internazionali. L'abbordaggio dura un giorno intero. Il governo, anche stavolta, tace". Guerra nel Golfo: "Usa-Iran, non c'è piano che tenga". Dopo Modena: "Via la cittadinanza. La Lega non molla". Russia: "Raid ucraini temuti e oscurati dalla propaganda".
- Il conflitto nel Golfo in apertura: "Usa-Iran, tregua o guerra totale. Gli ayatollah aprono sul nucleare". Teheran "dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito". Trump: "Ho sospeso l'attacco programmato". Patto di stabilità, il "flop" rinnovabili: "Lobby anti Meloni, anche i camionisti mollano il governo". Caso Del Deo, le accuse dei Ros: "Spionaggi senza autorizzazione".
- "Doppia coppia", è il titolo in primo piano. Oggi alla corte di Xi arriva Putin, "mistero sul dossier mondo multipolare". Trump "convoca la situation room collegato con Netanyahu sulle opzioni militari". Giustizia: "L'Anm si fa partito? Il sindacato delle toghe passa all'incasso". Il ricordo: "Raccogliere l'eredità di Marco Pannella a 10 anni dalla morte". Il commento: "Taiwan all'intersezione di tre guerre: cyber, cognitiva e boots on the ground".
- In apertura il caso di Modena e i "deliri di El Koudri": "Sapevo che sarei morto". Guerra nel Golfo: "Proposta di tregua dai Pasdaran". Trump: "Sospendo l'attacco all'Iran". Maldive: "Trovati i corpi dei quattro sub. Recupero difficile". Israele blocca un'altra volta la Flotilla: "Fermati nove italiani". Energia: "Patto di stabilità, niente deroga Ue. Meloni spera ancora".