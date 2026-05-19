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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 maggio: la rassegna stampa

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Il momentaneo dietrofront di Donald Trump rispetto agli attacchi contro l'Iran, lo stop alla Flotilla, le confessioni dell'assalitore di Modena, il ritrovamento dei corpi dei sub italiani alle Maldive ed il processo Musk-Altman. Poi, per lo sport, il futuro in bilico di diverse panchine in Serie A. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 maggio: la rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 maggio: la rassegna stampa

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