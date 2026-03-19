Chatbot come Gemini e Grok confondono l'immagine attribuendola avvenuti in anni e luoghi diversi. L'esperimento del Guardian

Tra le foto della guerra in Iran ( IL LIVEBLOG ) che più hanno colpito l’immaginario globale c’è certamente quella delle oltre cento tombe scavate nel Sud dell’Iran per ospitare i corpi privi di vita delle vittime del bombardamento alla scuola elementare femminile di Minab . Uno scatto aereo la cui veridicità è stata confermata dal confronto con le immagini satellitari e che è diventato simbolo del più tragico tra gli episodi di questa guerra, con un’inchiesta militare che ha stabilito come gli Stati Uniti ne siano responsabili .

Gli errori dell'IA

Nessuno, oggi, nega che quella foto sia vera. Nessuno tranne alcuni chatbot a cui viene rivolta la domanda, come ha raccontato il Guardian. Gemini, l’IA di Google, ha per esempio collegato quella foto a un cimitero di massa scavato a Kahramanmaras, in Turchia, oltre due anni prima, a seguito del terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato la zona nel 2023: “Questa prospettiva aerea specifica è diventata una delle immagini più diffuse e condivise del disastro, mettendo in mostra le dimensioni del lutto”, scrive Gemini.

Anche Grok, assistente IA di X, ha assicurato che no, quella foto non viene dall’Iran, niente affatto, ma che risale a luogo, fatti e data diversi. Nello specifico, scrive il Guardian, è uno scatto del cimitero Rorotan di Giacarta, in Indonesia, risalente a una sepoltura di massa per il Covid avvenuta nel luglio del 2021, “non è Minab”.