A provocare la strage sarebbe stato l'uso di informazioni di intelligence vecchie e superate. Ad affermarlo, citando due fonti vicine all'inchiesta del Pentagono, è Reuters ascolta articolo

Il bombardamento sulla scuola iraniana di Minab, che ha provocato oltre 150 vittime, molte delle quali bambine, nel primo giorno dei raid condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran (IL LIVEBLOG), potrebbe essere stato il frutto di un errore causato dall’utilizzo di dati di targeting vecchi. Ad affermarlo è la Reuters, citando due fonti anonime vicine all'inchiesta. Se l’inchiesta al momento ancora in corso al Pentagono dovessero confermare l’ipotesi, si tratterebbe di uno dei peggiori casi con vittime civili in decenni di conflitti condotti dagli Stati Uniti.

I video e la posizione della scuola Secondo esperti citati da Reuters, i video emersi mostrano che a colpire l’area della scuola sono stati missili Tomahawk, arma in dotazione agli Stati Uniti. Secondo le copie d’archivio del sito ufficiale della scuola, l’istituto si trovava nelle adiacenze di un compound utilizzato dai Guardiani della Rivoluzione. L’utilizzo di dati vecchi e superati avrebbe potuto provocare l’errore, ma il Pentagono ha deciso di non rispondere alle richieste di commento da parte della Reuters, limitandosi ad affermare che l’investigazione prosegue. Il primo a parlare dell’ipotesi di utilizzo di dati obsoleti era stato il New York Times. Potrebbe interessarti Iran, strage scuola, Reuters: Usa responsabili attacco

Trump: "Non ne so nulla" Intanto Donald Trump, che inizialmente aveva affermato di essere convinto che la strage fosse stata provocata dall’Iran, ha cambiato la sua posizione sulla vicenda, trincerandosi dietro un no comment: "Non ne sono nulla”, ha risposto a una giornalista che gli chiedeva se si sarebbe assunto la responsabilità del raid dopo l'esito preliminare dell'indagine.