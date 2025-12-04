Isola di Epstein, pubblicate le foto inedite delle stanze della casa

Isola di Epstein, pubblicate foto inedite delle stanze della casa a Little Saint James
Il materiale, composto da foto e dai video inediti, è stato diffuso dai democratici della commissione vigilanza della Camera americana. Si tratta, in particolare, di immagini del resort situato sull'isola caraibica di Little Saint James, appartenuta al finanziere pedofilo, morto nel 2019, per decenni teatro degli abusi su ragazze e giovani donne
- L'ultimo capitolo della storia del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, è rappresentato dalle foto e dai video inediti pubblicati dai democratici della commissione vigilanza della Camera americana. Si tratta, in particolare, di immagini del resort situato sull'isola caraibica di Little Saint James, appartenuta allo stesso Epstein e per decenni luogo al centro degli abusi su ragazze e giovani donne.
- Nelle immagini diffuse attraverso video e foto spiccano, tra gli altri ambienti, anche i lussuosi giardini della villa, oltre alla piscina, le palme ed un sentiero che si affaccia sull'oceano.
- Poi, su una delle pareti della casa, spicca una grande lavagna con su scritto parole come "potere", "inganno", "complotti" e "politico". Ci sono anche dei nomi di donna, che sono stati omessi dalla commissione vigilanza per tutelare le vittime del pedofilo e dei suoi complici.
- "Queste nuove immagini offrono uno sguardo inquietante sul mondo di Epstein e la sua isola. Le stiamo diffondendo per garantire la trasparenza nella nostra indagine e per contribuire a ricostruire il quadro completo degli orribili crimini del finanziere", ha dichiarato in una nota il deputato Robert Garcia, principale esponente democratico della commissione.
- Tra gli scatti maggiormente inquietanti pubblicati c'è pure Ma l'immagine di quella che sembra la poltrona di un dentista, bianca e arancione, in una stanza senza finestre alle cui pareti sono appese delle maschere di uomini, calvi e dal naso piuttosto pronunciato.
- La divulgazione di questi scatti arriva a pochi giorni di distanza dalla firma, da parte di Donald Trump, di una legge che obbliga il dipartimento di Giustizia a pubblicare i contenuti dei "file Epstein" in suo possesso, dopo diversi mesi di attacchi al presidente Usa e alla sua amministrazione per la gestione del caso in questione. Oltre alle vittime del finanziere, pure dalla base Maga e da qualche repubblicano, come la deputata Marjorie Taylor-Greene, sono arrivate forti critiche,
- La pubblicazione dei documenti relativi ai cosiddetti "file Epstein" potrebbe avvenire anche a stretto giro di posta, sempre a patto che lo stesso dipartimento di giustizia non prenda in considerazione la clausola della legge che prevede di non renderli noti nel caso ci sia un'indagine in corso. E un'inchiesta, in questo senso, esiste.
- In particolare, l'inchiesta sul caso è quella ordinata dal tycoon stesso a novembre e verte sui legami tra Epstein e diversi importanti democratici, tra cui l'ex presidente Bill Clinton, il mega-donatore Reid Hoffman e l'ex segretario al Tesoro Larry Summers.