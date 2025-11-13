Epstein, nuove email su Trump: "Per ore in casa mia con ragazza"

Offerte Black Friday
Epstein, mail su Trump: "Per ore a casa mia con ragazza". Casa Bianca: "Attacco dei dem"

Mondo
L'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere), avrebbe fatto il nome del tycoon "più volte" in uno scambio di messaggi con l'allora fidanzata e storica collaboratrice Ghislaine Maxwell. Dopo le rivelazioni, i democratici sono subito andati all'attacco. La Camera Usa voterà, la settimana prossima, sulla pubblicazione integrale dei documenti in possesso del dipartimento di Giustizia

Nuovi dettagli sul caso di Jeffrey Epstein e del suo rapporto con Donald Trump, scuotono gli Usa. Secondo alcune e-mail pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, l'attuale presidente statunitense "trascorse ore" a casa dell'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere), insieme a una donna "vittima del suo traffico sessuale". E, dalle corrispondenze private, emergerebbe che anche Trump "sapeva delle ragazze". Epstein avrebbe fatto il nome di Trump "più volte" in uno scambio di messaggi con l'allora fidanzata e storica collaboratrice Ghislaine Maxwell, condannata per traffico sessuale, e lo scrittore Michael Wolff (LE TAPPE DELLA VICENDA). Dopo le rivelazioni, i dem sono subito andati all'attacco. Ed è stato stabilito che  la Camera americana voterà, la settimana prossima, sulla pubblicazione integrale dei documenti su Jeffrey Epstein in possesso del dipartimento di Giustizia, come ha detto lo speaker Mike Johnson. 

Casa Bianca: "Dem vogliono diffamare Trump"

"Queste ultime email e corrispondenze sollevano domande inquietanti su cosa stia ancora nascondendo la Casa Bianca e sulla natura del rapporto tra Epstein e il presidente", ha incalzato il deputato Robert Garcia, massimo esponente del partito democratico nella Commissione di vigilanza. La Casa Bianca, però, ha accusato gli avversari di voler gettare fango sul presidente: "I democratici hanno fatto trapelare selettivamente email ai media progressisti per creare una falsa narrazione e diffamare il presidente Trump", ha replicato la portavoce Karoline Leavitt, ribadendo l'affermazione del tycoon secondo cui cacciò "Epstein dal suo club a Mar-a-Lago decenni fa per essersi comportato in modo inappropriato con le sue dipendenti, inclusa Virginia Giuffre", che peraltro "non lo ha mai accusato di nulla".

Caso Epstein, Michael Wolff: Trump era persona che meglio lo conosceva

Trump e il legame con Epstein

Poi, Trump,su Truth, ha attaccato ancora i dem: "Stanno cercando di tirare fuori di nuovo la bufala su Jeffrey Epstein, perché farebbero qualsiasi cosa pur di distogliere l'attenzione da quanto male hanno gestito la chiusura del governo e tante altre questioni. Solo un repubblicano molto cattivo, o stupido, cadrebbe in quella trappola". Trump in precedenza aveva spiegato di aver interrotto i rapporti con l'amico Epstein nel 2004, quando lo cacciò da Mar-a-Lago perché - disse - "mi rubava le massaggiatrici, tra cui Virginia Giuffre". Ma non ha mai ammesso di essere a conoscenza di abusi sessuali, anche su minorenni. Poi, però, è spuntata la sua lettera oscena nell'album di compleanno per i 50 anni del finanziere. E adesso trapelano almeno tre email compromettenti, svelate da NYT e CNN, successive al controverso patteggiamento del 2008 tra Epstein e i giudici della Florida per favoreggiamento della prostituzione minorile. In una mail del 2011 Epstein scrive a Maxwell che "il cane che non ha abbaiato è Trump…" e che "Virginia Giuffre ha passato ore a casa mia con lui, e lui non è mai stato menzionato" dalla polizia. Maxwell rispose: "Ci stavo pensando anch'io…". Sembra un dubbio su una possibile copertura di cui avrebbe goduto il tycoon .

Epstein, in libro Virginia Giuffre presunta orgia con principe Andrea
