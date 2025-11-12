Il caso Jeffrey Epstein, le tappe di una vicenda che ha sconvolto gli Stati Uniti

Dalle prime accuse negli anni Duemila fino alla morte in carcere nel 2019, la vicenda di Jeffrey Epstein resta una delle più controverse e oscure degli ultimi decenni. Tra rapporti di potere, abusi, coperture e un vasto intreccio internazionale di nomi influenti, la storia del finanziere americano continua a sollevare interrogativi sulla rete di complicità che gli permise di agire indisturbato per anni. Un percorso tra scandali, processi e rivelazioni che ancora oggi getta ombre sul mondo dell’élite globale.