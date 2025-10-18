"No Kings", manifestazioni contro Trump. Lui: "Non sono un re". FOTO

"No Kings", tornano le manifestazioni contro Trump. Lui replica: "Non sono un re". FOTO
Da New York a San Francisco, sono attese oltre 2.700 proteste in tutto il Paese. In piazza anche manifestanti in diverse città europee. Si tratta di un test rilevante per misurare la rabbia popolare per il secondo mandato del presidente. Sanders: "Non permetteremo a Trump o a chiunque altro di portarci via la democrazia"
- Si svolgono oggi diverse manifestazioni di protesta contro Donald Trump negli Stati Uniti, da New York a San Francisco, con lo slogan "No Kings". Si tratta di un test rilevante per misurare la rabbia popolare per il secondo mandato del presidente, mesi dopo che una precedente giornata di mobilitazione lo scorso giugno aveva portato milioni di persone in piazza.
- "Il presidente pensa che il suo potere sia assoluto. Ma in America non abbiamo re e non ci tireremo indietro di fronte al caos, alla corruzione e alla crudeltà", ha detto sul suo sito web il movimento "No Kings", che unisce circa 300 organizzazioni.
- Nel corso della giornata negli Stati Uniti sono previste in totale oltre 2.700 manifestazioni da costa a costa, dalle grandi città ai piccoli centri, e persino vicino alla residenza di Trump a Mar-a-Lago in Florida, dove il tycoon trascorrerà il fine settimana. Gli organizzatori hanno detto di aspettarsi milioni di partecipanti.
- Nelle prime ore della giornata statunitense è arrivata una prima risposta alle manifestazioni da parte di Donald Trump, che in un'intervista a Fox News in onda domani ha affermato: "Non sono un re".
- Bernie Sanders è atteso alla protesta anti-Trump "No Kings" a Washington, dove si pensa ci saranno circa 1 milione di persone. "Non vedo l'ora di unirmi a milioni di americani in tutto il Paese", ha scritto il senatore del Vermont sui social media. "Nel corso della storia di questo Paese, persone hanno combattuto e sono morte per preservare la nostra democrazia. Non permetteremo a Trump o a chiunque altro di portarcela via", ha aggiunto.
- A scendere in piazza oggi non sono solo manifestanti negli Stati Uniti, ma anche in diversi Paesi europei (In foto, un momento della manifestazione a Roma).
- Il 14 giugno del 2025 negli States erano state milioni le persone che parteciparono alle proteste, dopo che Trump aveva ordinato lo schieramento delle truppe a Los Angeles. (In foto, un momento della manifestazione a Roma).
- In quell'occasione, la mossa aveva portato i suoi oppositori ad accusarlo di comportarsi come un dittatore. Trump aveva promesso di usare la forza se i manifestanti avessero tentato di interrompere la parata militare nella capitale degli Stati Uniti. E nei mesi successivi, ha ampliato il dispiegamento di truppe nelle città statunitensi. (In foto, un momento della manifestazione a Malmo in Svezia)
- La reazione di Trump all'ultimo grande raduno era stata più tiepida, mentre i suoi principali sostenitori nel Partito Repubblicano erano stati decisamente più duri: il presidente della Camera Mike Johnson aveva definito la giornata di protesta un "raduno dell'odio per l'America". (In foto, un momento della manifestazione a Berlino in Germania)