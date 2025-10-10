Trump, check up medico per il presidente Usa: "Sono in ottima forma"

In giornata Trump si recherà per un secondo controllo annuale di routine al Walter Reed National Military Medical Center, poco fuori Washington. Prima della visita terrà un discorso alle truppe dell'ospedale militare ascolta articolo

Il presidente americano Donald Trump è atteso in giornata al Walter Reed National Military Medical Center per sottoporsi ad una seconda visita annuale di routine, ha fatto sapere la Casa Bianca. Prima terrà un discorso alle truppe dell'ospedale militare che si trova poco fuori Washington. ''Farò una specie di visita medica semestrale'', ha detto nei giorni scorsi il tycoon ad un gruppo di giornalisti nello Studio Ovale. "Sono in ottima forma, ma vi farò sapere. Finora non ho avuto difficoltà. Fisicamente e mentalmente mi sento molto bene", ha aggiunto.

L'ultima visita di routine del tycoon Donald Trump, 79 anni, è il presidente degli Stati Uniti più anziano mai eletto. Nonostante questo, però, dai risultati delle ultime visite mediche pubblicate ad aprile dalla Casa Bianca non sono apparse anomalie gravi. Dall'ultimo esame dell'Unità Medica della White House, tuttavia, è emerso che Trump soffre di insufficienza venosa cronica. Il medico del presidente, il capitano Sean Barbabella, in una lettera rilasciata a luglio ha confermato che ulteriori esami non hanno rivelato segni di una condizione grave come una trombosi venosa profonda o una malattia arteriosa. A parte danni lievi causati dai raggi solari e una cicatrice sull'orecchio destro causata da un'arma da fuoco - conseguenza del tentato omicidio nei suoi confronti durante la campagna elettorale nell'estate del 2024 -, il tycoon gode di ottima salute.