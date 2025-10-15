Usa, Trump conferma l'ok a operazioni segrete della Cia in Venezuela

Trump: "Guardiamo alla terra perché stiamo controllando il mare"

Durante una conferenza stampa, Trump ha detto di "prendere in considerazione" attacchi terrestri contro i cartelli venezuelani, dopo aver lanciato missili contro imbarcazioni che trasportavano sospetti narcotrafficanti al largo del Venezuela. "Non voglio dirvi di più, ma stiamo guardando a terra ora, perché controlliamo molto bene il mare", ha risposto nell'Ufficio Ovale a una domanda di un giornalista su potenziali attacchi terrestri. Il Venezuela è da tempo nel mirino del presidente Usa per il flusso di immigrati illegali, spesso a suo avviso criminali rilasciati dalle prigioni o malati mentali, e di droga. "Il Venezuela sente la pressione", ha aggiunto Trump in conferenza stampa.