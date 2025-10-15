Esplora tutte le offerte Sky
Usa, Trump conferma l'ok a operazioni segrete della Cia in Venezuela

Mondo
©Getty

Il presidente Usa ha confermato le indiscrezioni del New York Times, ribadendo in una conferenza stampa alla Casa Bianca che sta valutando operazioni di terra contro i narcos 

ascolta articolo

 

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato la notizia del New York Times secondo cui avrebbe autorizzato la CIA a condurre operazioni segrete in Venezuela. Secondo le fonti del quotidiano americano, l'agenziaavrebbe ricevuto l'ok della Casa Bianca per intraprendere azioni segrete contro Maduro o il suo governo, unilateralmente o in concomitanza con un'operazione militare più ampia. 

 

Trump: "Guardiamo alla terra perché stiamo controllando il mare"

Durante una conferenza stampa, Trump ha detto di "prendere in considerazione" attacchi terrestri contro i cartelli venezuelani, dopo aver lanciato missili contro imbarcazioni che trasportavano sospetti narcotrafficanti al largo del Venezuela. "Non voglio dirvi di più, ma stiamo guardando a terra ora, perché controlliamo molto bene il mare", ha risposto nell'Ufficio Ovale a una domanda di un giornalista su potenziali attacchi terrestri. Il Venezuela è da tempo nel mirino del presidente Usa per il flusso di immigrati illegali, spesso a suo avviso criminali rilasciati dalle prigioni o malati mentali, e di droga. "Il Venezuela sente la pressione", ha aggiunto Trump in conferenza stampa.

Approfondimento

María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è

