Usa, Trump conferma l'ok a operazioni segrete della Cia in Venezuela

Il presidente Usa ha confermato le indiscrezioni del New York Times, ribadendo in una conferenza stampa alla Casa Bianca che sta valutando operazioni di terra contro i narcos
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato la notizia del New York Times secondo cui avrebbe autorizzato la CIA a condurre operazioni segrete in Venezuela. Secondo le fonti del quotidiano americano, l'agenziaavrebbe ricevuto l'ok della Casa Bianca per intraprendere azioni segrete contro Maduro o il suo governo, unilateralmente o in concomitanza con un'operazione militare più ampia.
Trump: "Guardiamo alla terra perché stiamo controllando il mare"
Durante una conferenza stampa, Trump ha detto di "prendere in considerazione" attacchi terrestri contro i cartelli venezuelani, dopo aver lanciato missili contro imbarcazioni che trasportavano sospetti narcotrafficanti al largo del Venezuela. "Non voglio dirvi di più, ma stiamo guardando a terra ora, perché controlliamo molto bene il mare", ha risposto nell'Ufficio Ovale a una domanda di un giornalista su potenziali attacchi terrestri. Il Venezuela è da tempo nel mirino del presidente Usa per il flusso di immigrati illegali, spesso a suo avviso criminali rilasciati dalle prigioni o malati mentali, e di droga. "Il Venezuela sente la pressione", ha aggiunto Trump in conferenza stampa.