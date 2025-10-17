Arc de Trump, il progetto del presidente USA per un arco di trionfo

Ufficialmente si chiamerà "Independence Arch" ma è già stato ribattezzato in francese "Arc de Trump" perché si ispira all'Arc de Triomphe di Parigi. È l'ultimo progetto del presidente americano, che vuole lasciare una traccia anche nell'architettura della capitale. Trump ha esibito un plastico nello Studio Ovale poi ha mostrato tre modelli dell'arco durante la cena in onore di oltre trenta Ceo di Corporate America: tutti donatori della nuova sala da ballo da 250 milioni di dollari che Trump vuole costruire alla Casa Bianca per ospitare le feste con i grandi della terra, come fa a Mar-a-Lago.

Opera completamente finanziata da donatori privati

Il tycoon non ha fornito dettagli su tempi e costi, ha detto solo che sarà "completamente finanziata" da donatori privati e forse con fondi residui di quelli raccolti per la ballroom. Nei giorni scorsi aveva postato su Truth un'illustrazione del progetto ideato dall' architetto Nicolas Leo Charbonneau dello studio Harrison Design: "L'America ha bisogno di un arco di trionfo!", aveva scritto su X Charbonneau. L'arco di trionfo non è l'unico progetto della "grandeur" di Trump, che starebbe preparando altri modelli e diorami per dare un nuovo stile alla capitale e alla Casa Bianca, dove ha già ristrutturato varie aree del complesso, tra cui il Giardino delle Rose, la Palm Room, il Colonnato e anche lo Studio Ovale, con uno stile che molti critici hanno ribattezzato "inferno rococò dorato". In agosto, inoltre, ha firmato un ordine esecutivo che impone a tutti gli edifici federali di "adottare l'architettura classica".