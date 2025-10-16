Trump: "Ucraina vuole nuova offensiva, parlerò con Zelensky". LIVE

Guerra Ucraina Russia, Trump: "Kiev vuole nuova offensiva, parlerò con Zelensky". LIVE
"Prenderò una decisione a riguardo", ha detto Donald Trump in una conferenza stampa rispondendo ad una domanda sull'incontro con Volodymyr Zelensky previsto domani alla Casa Bianca: sul tavolo l'invio a Kiev dei Tomahawk e la cooperazione per la produzione di droni. Trump è ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace tra Kiev e Mosca dopo Gaza. Ok dalla Nato ad acquisto di armi per Kiev.
Droni Kiev attaccano infrastrutture russe a Volgograd
Droni ucraini hanno attaccato infrastrutture energetiche nella regione di Volgograd, in Russia. Lo ha riferito la Tass. I rottami in fiamme di un drone, colpito dalla contraerea, hanno provocato un incendio nella sottostazione elettrica di Balashovskaya