Trump: "Ucraina vuole nuova offensiva, parlerò con Zelensky". LIVE

"Prenderò una decisione a riguardo", ha detto Donald Trump in una conferenza stampa rispondendo ad una domanda sull'incontro con Volodymyr Zelensky previsto domani alla Casa Bianca: sul tavolo l'invio a Kiev dei Tomahawk e la cooperazione per la produzione di droni. Trump è ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace tra Kiev e Mosca dopo Gaza. Ok dalla Nato ad acquisto di armi per Kiev.