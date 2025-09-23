Nato-Russia, il ruolo dei jet italiani per la difesa nel Baltico

Prodotti dalla statunitense Lockheed Martin e dotati di motore Pratt & Whitney, gli F-35 Lightning II si confermano il “fiore all’occhiello” della difesa italiana che dispone di due versioni (A e B) in grado di compiere manovre convenzionali, decolli corti e atterraggi verticali su portaerei e piste a lunghezza ridotta. Sul fronte della produzione, lo stabilimento Final Assembly and Check-out (Faco) di Cameri, in Piemonte, è l’unico in Europa a garantire l’assemblaggio di velivoli di quinta generazione in grado di integrare osservabilità radar (stealth), sensoristica avanzata e capacità di attacco aria-aria e aria-terra.