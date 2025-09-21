Guerra Ucraina, media: "Putin cerca escalation". LIVE

Guerra Ucraina, media: "Putin cerca escalation". Zelensky agli alleati: "Perdiamo tempo"
L'incontro in Alaska, affermano alcune fonti, avrebbe convinto lo zar che Trump non ha interesse ad intervenire nel conflitto. Mosca respinge l'accusa di uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di rotta in acque neutrali. Trump definisce quanto accaduto "un grosso problema". 40 missili, 580 droni, tre morti e decine di feriti nell'ondata di raid di stanotte
in evidenza
Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, Putin “è giunto alla conclusione che l'escalation militare è il modo migliore per costringere l'Ucraina a colloqui alle sue condizioni e che è improbabile che Donald Trump faccia molto per rafforzare le difese di Kiev”. L’incontro in Alaska avrebbe convinto Putin che Trump non ha interesse a intervenire nel conflitto.
Mosca nega uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di rotta in acque neutrali. Trump definisce quanto accaduto "un grosso problema". Tajani parla di "brutto segnale". Sono stati F-35 italiani ad alzarsi in volo per respingere i tre Mig-31 dal territorio Nato. Tallin invoca l'articolo 4.
Sono otto i Paesi Ue che ancora importano gas russo via gasdotto e metaniere (COSA PREVEDE).
Raid russi sull'Ucraina nella notte, allarme antiaereo scattato in tutto il Paese. Zelensky ha dichiarato che durante la notte la Russia ha lanciato 40 missili da crociera e 580 droni di vario tipo. Intanto, le Forze armate russe hanno rivendicato la conquista del villaggio di Berezove, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. 4 persone sono rimaste uccise e una risulta ferita in seguito all'attacco notturno di droni ucraini sulla regione russa di Samara.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Stubb: "Garantire l'Ucraina significa essere pronti contro Mosca"
Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, in discussione nella cosiddetta 'coalizione dei volenterosi', costringerebbero i Paesi europei firmatari a combattere la Russia se Mosca dovesse lanciare nuovamente un'azione militare contro l'Ucraina in futuro. Lo ha detto al Guardian il presidente della Finlandia Alexander Stubb, prima di recarsi a New York per l'Assemblea generale dell'Onu. "Le garanzie di sicurezza sono essenzialmente un deterrente - ha detto ancora - Tale deterrente deve essere plausibile e, per essere plausibile, deve essere forte". Stubb, prosegue il quotidiano, ha affermato che le garanzie entreranno in vigore solo dopo un futuro accordo tra Ucraina e Russia, ma ha insistito sul fatto che la Russia non avrà alcun diritto di veto sul loro formato. "La Russia non ha assolutamente voce in capitolo nelle decisioni sovrane di uno Stato nazionale indipendente. Quindi, per me, non è un problema se la Russia accetterà o meno". Alla domanda se le garanzie significherebbero che i Paesi europei si sarebbero dichiarati pronti a impegnarsi militarmente con la Russia in caso di futura aggressione contro l'Ucraina, Stubb ha risposto: "Questo è il concetto di garanzia di sicurezza per definizione". "Questo - ha detto in un altro passaggio - significa anche comunicazione strategica, quindi non stiamo lanciando garanzie di sicurezza a caso, ma stiamo creando garanzie di sicurezza reali e la Russia lo sa". Stubb ha ammesso inoltre che al momento non sembrano esserci grandi possibilità di portare Putin al tavolo delle trattative. "Questa guerra è troppo grande perché lui possa perderla. Ha commesso probabilmente il più grande errore strategico della storia recente, certamente dalla fine della Guerra Fredda, e ha fallito in tutti i suoi obiettivi strategici. La questione è quando arriverà al tavolo delle trattative, si spera prima piuttosto che poi, ma al momento sono piuttosto pessimista".
Trump: "Presto non consentiremo a Ue acquisto petrolio russo"
Gli Stati Uniti presto non consentiranno agli europei di acquistare petrolio russo. Lo ha detto Donald Trump partecipando a un evento al quale era presente anche l'ambasciatore degli Stati Uniti alla Nato, Matthew Whitaker. "Hey Matt, devono smetterla di comprare petrolio dalla Russia. Puoi dirlo?", ha detto il presidente. "Gli europei comprano petrolio dalla Russia e questo non dovrebbe accadere. Matt non lo consentirà a lungo", ha aggiunto Trump.
Trump ribadisce: "Sono molto deluso da Putin"
Donald Trump ribadisce: "Sono molto deluso da Putin. Muoiono fra le 5.000 e le 7.000 persone a settimana senza alcuna ragione". Lo ha detto lo stesso presidente nel corso di una cena a Mount Vernon, tornando a dire che se il prezzo del petrolio calasse ulteriormente si metterebbe fine alla guerra in Ucraina.
Russia, abbattuti 19 droni ucraini nella notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 19 droni ucraini a lungo raggio nel corso della notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca in una nota riportata dalla Tass. "Nel corso della notte, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 19 droni ucraini: 12 sul territorio della Repubblica di Crimea, quattro sul Mar Nero, due nella regione di Bryansk e uno nella regione di Kursk", si legge nel comunicato.