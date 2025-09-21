Guerra Ucraina, media: "Putin cerca escalation". LIVE

Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, Putin “è giunto alla conclusione che l'escalation militare è il modo migliore per costringere l'Ucraina a colloqui alle sue condizioni e che è improbabile che Donald Trump faccia molto per rafforzare le difese di Kiev”. L’incontro in Alaska avrebbe convinto Putin che Trump non ha interesse a intervenire nel conflitto.

Mosca nega uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di rotta in acque neutrali. Trump definisce quanto accaduto "un grosso problema". Tajani parla di "brutto segnale". Sono stati F-35 italiani ad alzarsi in volo per respingere i tre Mig-31 dal territorio Nato. Tallin invoca l'articolo 4.

Sono otto i Paesi Ue che ancora importano gas russo via gasdotto e metaniere (COSA PREVEDE).

Raid russi sull'Ucraina nella notte, allarme antiaereo scattato in tutto il Paese. Zelensky ha dichiarato che durante la notte la Russia ha lanciato 40 missili da crociera e 580 droni di vario tipo. Intanto, le Forze armate russe hanno rivendicato la conquista del villaggio di Berezove, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. 4 persone sono rimaste uccise e una risulta ferita in seguito all'attacco notturno di droni ucraini sulla regione russa di Samara.

