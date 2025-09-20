Sanzioni Ue su Gnl russo, i Paesi europei che ancora lo importano

Il piano non coinvolge Ungheria e Slovacchia. Chiamare Viktor Orban e Robert Fico, i due leader europei più vicini a Mosca, ad accettare le nuove misure energetiche della Commissione non era ritenuto praticabile. E senza l'unanimità l'intero pacchetto di sanzioni sarebbe finito in un nulla di fatto. Così, per Budapest e Bratislava, a restare in piedi è il piano previsto dal Repower, che determina nel gennaio del 2028 la chiusura dei rubinetti dei condotti dove fluisce il gas russo