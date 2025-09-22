Trump: "Sosterrò Polonia se Russia attacca". Altro aereo sul Baltico

Guerra Ucraina, Trump: "Sosterrò Polonia se Russia attacca". Altro aereo russo sul Baltico
Il presidente Usa si dice "molto deluso da Putin" e conferma che nel caso di un attacco russo sosterrà i Paesi baltici e la Polonia. Intanto i jet tedeschi hanno intercettato un altro aereo russo sul Baltico. Mosca aveva nel frattempo respinto l'accusa di uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di rotta in acque neutrali
in evidenza
Il presidente Usa si dice "molto deluso da Putin" e conferma che nel caso di un attacco russo sosterrà i Paesi baltici e la Polonia. Intanto i jet tedeschi hanno intercettato un altro aereo russo sul Baltico. Mosca aveva nel frattempo respinto l'accusa di uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di rotta in acque neutrali.
"Il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l'intera questione ucraina a una conclusione pacifica": lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Tass. "Contiamo sugli Stati Uniti e sul presidente Trump personalmente", ha aggiunto ricordando però che "Trump ha appena visitato il Regno Unito che è uno dei leader del campo dei sostenitori di questa guerra".
"Non manderemo mai i nostri figli a combattere in Ucraina, non siamo in guerra contro nessuno", ha detto Salvini chiudendo la festa di Pontida. "No al piano di riarmo europeo, no al debito per comprare carri armati, no alla voglia di guerra di capetti che vogliono nascondere i loro fallimenti", ha aggiunto.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
3 morti in un attacco aereo russo a Zaporizhzhia
Almeno tre persone sono state uccise in un attacco aereo russo sulla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. Nell'attacco sono anche rimaste ferite due persone, una delle quali è in gravi condizioni. Lo riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, aggiungendo che il corpo di una donna è stato recuperato dalle macerie. Altri attacchi russi, nella notte appena trascorsa, hanno ferito una persona a Kiev e un'altra a Sumy, secondo funzionari locali. In precedenza, le autorità avevano segnalato tre morti e 16 feriti in Crimea per un attacco ucraino con drone.
Mosca colpisce regioni di Zaporizhzhia, Sumy e Kiev: 2 morti
Le forze russe hanno lanciato nella notte attacchi nelle regioni di Zaporizhzhia, Sumy e Kiev, uccidendo almeno due persone e ferendone diverse altre. Lo hanno riferito funzionari locali. A Zaporizhzhia, i missili hanno colpito infrastrutture civili e industriali, innescando diversi incendi che hanno distrutto condomini, residenze private e veicoli. Secondo le prime informazioni, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. Le squadre di soccorso del Servizio di Emergenza Statale sono ancora sul posto, ha dichiarato il governatore regionale Ivan Fedorov. Fedorov ha poi aggiunto che una casa è stata completamente distrutta e che una persona potrebbe essere ancora intrappolata sotto le macerie. In totale, nella città sono stati danneggiati 15 appartamenti, 10 case e diverse strutture non residenziali. Intorno alle 4 del mattino, i droni russi hanno colpito la città nord-orientale di Sumy. Tre colpi nel distretto di Kovpakivskyi hanno innescato incendi e danneggiato impianti industriali e un istituto scolastico. Una persona è rimasta ferita.
Anche l'Oblast' di Kiev è stata attaccata la stessa notte. Sono scoppiati incendi in edifici residenziali in diversi quartieri e un uomo ha riportato ferite da schegge, secondo le autorità regionali. Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi notturni con droni e missili contro le città e le infrastrutture ucraine, prendendo spesso di mira le aree civili.
Zakharova: "Nato e Ue si guardino allo specchio per trovare l'aggressore"
"Un altro atto di terrorismo da parte del regime di Kiev. Tutta la Nato e l'Ue, che stanno cercando la fonte dell'aggressione nel continente europeo, devono guardarsi allo specchio per vederla. Sono il fulcro della destabilizzazione e della diffusione del terrorismo in Europa, sponsorizzando il regime di Kiev e fornendogli armi". Lo ha detto alla Tass la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in seguito all'attacco dei droni ucraini a Yalta e in altre zone della Crimea. In precedenza, il ministero della Difesa russo aveva riferito che ieri, intorno alle 19,30 ora di Mosca, il "regime di Kiev" aveva effettuato un "attacco terroristico" nella zona turistica della Repubblica di Crimea, dove non sono presenti strutture militari. Nell'attacco sono stati utilizzati droni dotati di testate esplosive.
Jet tedeschi decollati dopo che caccia russo ha sorvolato il Mar Baltico
Due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare ieri per intercettare un aereo militare russo sopra il Mar Baltico, mentre l'Estonia ha dichiarato che avrebbe convocato una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che aerei russi hanno violato il suo spazio aereo. L'aeronautica militare tedesca ha dichiarato che l'aereo da ricognizione russo Il-20M aveva disattivato i transponder e ignorato le richieste di contatto. Gli Eurofighter sono decollati dalla base aerea di Rostock-Laage per intercettare l'aereo mentre volava nello spazio aereo internazionale.
Mosca, abbattuti 114 droni ucraini nella notte
Le forze della difesa aerea russa hanno abbattuto nella notte 114 droni ucraini sopra diverse regioni della Federazione Russa. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia TASS. "In totale, nel corso della scorsa notte, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 114 velivoli senza pilota ucraini", si legge in un comunicato. Secondo quanto riferito, 25 droni sono stati abbattuti sopra la regione di Rostov e altri 25 sopra il territorio del Krasnodar. Seguono 19 droni abbattuti sopra la regione di Belgorod, 13 sull'oblast di Astrakhan, 10 sopra la Crimea, 7 nella regione di Bryansk, 5 sul Mar d'Azov, 3 ciascuno sopra le regioni di Yaroslavl e Volgograd, 2 sopra il Mar Nero e 1 rispettivamente sopra le regioni di Kursk e Voronezh.
Stubb: "Garanzie sicurezza per Kiev significa essere pronti contro Russia"
Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, di cui parla la coalizione dei volenterosi, costringerebbero i Paesi europei firmatari a combattere la Russia se Mosca avviasse nuovamente in futuro un'azione militare contro l'Ucraina. Lo ha detto in un'intervista al Guardian il presidente della Finlandia, Alexander Stubb. "Le garanzie di sicurezza, in sostanza, sono un deterrente. Questo deterrente deve essere plausibile e affinché sia plausibile deve essere forte. E questo significa anche comunicazione strategica, quindi non garanzie di sicurezza a caso, ma garanzie di sicurezza reali e la Russia lo sa", ha affermato, precisando - si legge - che le garanzie di sicurezza entreranno in vigore solo dopo un eventuale futuro accordo tra Ucraina e Russia.
Drone ucraino in Crimea uccide tre persone e ne ferisce 16
Tre persone sono state uccise e 16 ferite in Crimea, penisola ucraina meridionale annessa da Mosca, in un attacco di un drone ucraino. "Tre persone sono state uccise e sedici ferite a seguito di un attacco di un drone nella zona della città di Foros", ha scritto Sergei Aksyonov su Telegram, aggiungendo che l'infermeria e una scuola sono stati danneggiati nell'attacco alla località costiera. Il Ministero della Difesa russo aveva precedentemente segnalato due morti e 15 feriti in quello che ha definito "un deliberato attacco terroristico contro obiettivi civili". La Crimea, conquistata nel 2014, è una delle cinque regioni ucraine che Mosca sta cercando di annettere.
Russia, esperto: "Ucraina ha perso 4.500 militari in 7 giorni"
Le forze armate ucraine avrebbero subito perdite pari a quasi 4.500 tra soldati e mercenari stranieri nel corso dell'ultima settimana di combattimenti lungo la linea del fro
Mondo: Ultime notizie
Trump: "Sosterrò Polonia se Russia attacca". Altro aereo sul Baltico
Il presidente Usa si dice "molto deluso da Putin" e conferma che nel caso di un attacco russo...
Uk, Canada e Australia riconoscono Palestina. Ira di Netanyahu. LIVE
Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo riconoscono lo Stato di Palestina alla vigilia...
Meloni all’Assemblea generale dell’Onu, tra i temi Gaza e Ucraina
Nelle prossime ore la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a New York per l’80esima...
Funerali Kirk, la vedova: "Perdono omicida". Trump: "Ucciso da mostro"
Allo State Farm Stadium, in Arizona, la cerimonia d'addio all'attivista 31enne ucciso il 10...
UK, Canada e Australia riconoscono Palestina. Netanyahu: mai uno Stato
Lo hanno annunciato il premier britannico Starmer, il primo ministro australiano Anthony Albanese...