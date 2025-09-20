Mig russi in Estonia, terza violazione in pochi giorni. Ma Mosca nega

Tornando ai mig russi sui cieli estoni, come detto si sono allontanati dopo il decollo di due caccia italiani. Tra l'allarme arrivato dal radar della Nato e il momento in cui i due F35 italiani si sono alzati in volo per intercettarli, con un boato che ha squarciato l'aria della base di Amari, sono trascorsi dieci minuti. Un lasso di tempo minimo, come sempre avviene in caso di “scramble”, il termine tecnico con cui si indica l'ordine di decollo su allarme e la conseguente intercettazione del velivolo che non presenta piani di volo, che ha la radio spenta o che è uscito dalla rotta indicata. Venerdì lo scramble è scattato perché i jet russi non erano ufficialmente identificabili: così gli F35 sono decollati appena è partito l'allarme, che ultimamente scatta nel momento in cui si avvicinano dei velivoli chiamati “zombie”, vale a dire aerei non identificati