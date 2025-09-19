Putin: "700mila soldati al fronte ucraino". Trump: "Deluso". LIVE

Guerra Ucraina Russia, Putin: "700mila soldati al fronte". Trump: "Deluso da lui". LIVE
Il presidente Usa attacca l'omologo russo: "Ma voglio evitare il rischio di una terza guerra mondiale", ha detto dopo l'incontro con Starmer. Il presidente russo quantifica per la prima volta i militari dispiegati in Ucraina, annunciando che sono "oltre 700.000". Ieri uccisi 5 civili in un raid nel Donetsk. Oggi a Bruxelles vertice sulle sanzioni a Mosca
in evidenza
"Putin mi ha davvero deluso" ma voglio evitare il rischio di "una terza guerra mondiale", ha detto ieri Trump dopo l'incontro con Starmer. Il presidente russo quantifica per la prima volta i militari dispiegati in Ucraina, annunciando che sono "oltre 700.000". Ieri uccisi 5 civili in un raid nel Donetsk. Oggi a Bruxelles vertice sulle sanzioni a Mosca
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Presidenza Ue, forse già a Ecofin ottobre altro uso asset russi
"Garantire i finanziamenti necessari per l'Ucraina è una priorità assoluta per la presidenza danese per il resto dell'anno. È molto importante restare al fianco di Kiev: la loro lotta per la libertà è anche la nostra lotta per la libertà. Ne abbiamo già discusso al nostro incontro all'Ecofin di luglio su come andare avanti su questo tema. Non ne parleremo questo fine settimana qui a Copenaghen, ma spero di tornare presto su questa questione e avere un ampio dibattito sulle possibilità. Quanto presto? Spero già all'Ecofin di ottobre, anche se non posso dirlo con certezza. Ma sarebbe la mia speranza poter far avanzare la questione il più possibile. È davvero una discussione importante". Lo ha detto la ministra danese dell'Economia, Stephanie Lose, rispondendo a una domanda sull'uso ulteriore degli asset russi congelati dopo il richiamo della presidente della Commissione Ursula von der Leyen al tema nel discorso sullo stato dell'Unione.
Putin in divisa militare alle esercitazioni russe e bielorusse. VIDEO
Le esercitazioni congiunte che si stanno tenendo a 70 chiometri a Nord-est di Minsk hanno visto la partecipazione diretta di Vladimir Putin che, vestito in mimetica, ha supervisionato la pianificazione e l'uso di armi nucleari non strategiche, nonché l'impiego di missili balistici ipersonici.
Putin in divisa militare alle esercitazioni russe e bielorusse. VIDEOVai al contenuto
Accordo Polonia-Ucraina per task force congiunta su droni
Polonia e Ucraina uniscono le forze contro i droni. Ad una settimana dall'abbattimento dei droni russi sui cieli della Polonia, la prima volta in cui un paese NATO ha colpito asset militari russi sul proprio territorio, i ministri della Difesa dei due paesi hanno firmato un accordo per creare una nuova task force congiunta che sia in grado di affrontare la minaccia dei droni. L'incursione sui cieli polacchi della scorsa settimana ha infatti evidenziato come la NATO non sia preparata a rispondere ad un attacco di massa di quel tipo. L'Ucraina invece deve affrontare questa minaccia con regolarità, con attacchi da centinaia di droni contemporaneamente, e l'esperienza dell'esercito di Kiev può servire a migliorare le capacità dei militari polacchi sulla base dell'esperienza di combattimento quotidiana della guerra in corso.
Accordo Polonia-Ucraina per task force congiunta su droni | Video Sky - Sky TG24Vai al contenuto
Droni russi su Kiev, danni alla rete filoviaria
Droni russi hanno attaccato stanotte Kiev e detriti sono caduti su diverse zone della capitale ucraina, riportano i media locali. Si registrano in particolare danni alla rete filoviaria, mentre non vengono segnalate vittime.
Mosca: Copenaghen usa Bornholm per minaccia a sicurezza russa
Copenaghen usa l'isola danese di Bornholm, nel mar Baltico, per minacciare la sicurezza della Russia, in particolare della regione di Kaliningrad, dopo la decisione di schierarvi un reggimento permanente e un complesso mobile antinave, ha dichiarato a Izvestia l'ambasciatore russo in Danimarca, Vladimir Barbin. Lo riporta la Tass. "Bornholm è rimasta un'isola di pace per molti anni e anche durante la Guerra Fredda non era un luogo adatto ai preparativi militari, contribuendo alla stabilità della regione del Mar Baltico. Tuttavia, oggi l'isola viene utilizzata dalla Danimarca per generare minacce alla sicurezza della Russia, inclusa la regione di Kaliningrad", ha affermato. Il diplomatico ha aggiunto che l'attività della Danimarca in Russia non passa inosservata. Il governo danese ha dichiarato mercoledì che avrà in servizio armi di precisione a lungo raggio. Secondo il governo, ciò "rafforzerà la capacità di difesa della nazione e le forze di deterrenza della Nato e dei suoi alleati".
La Nato lancia la missione "Sentinella dell'Est", cosa sappiamo sull’operazione
Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha annunciato che la Nato lancerà la missione Eastern Sentry sul fianco est e l'attività militare inizierà nei prossimi giorni, con asset dati da molti alleati, specialmente per affrontare la sfida dei droni. Con questa operazione si risponderà alla violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi avvenuta il 10 settembre. Quanto è accaduto è un fatto "pericoloso e inaccettabile, che sia stato intenzionale o meno”, ha detto in conferenza stampa Rutte, spiegando che la valutazione è in corso ma ribadendo che "il comportamento sconsiderato che abbiamo visto da parte della Russia è estremamente pericoloso”. Il segretario ha poi aggiunto che “la posizione degli Usa è assolutamente chiara, siamo tutti insieme. L'impegno dell'America c'è in tutti i sensi”. A proposito dell'iniziativa sul muro anti drone evocato da Ursula von der Leyen, il comandante supremo della Nato, il generale Usa Alexus Grynkewich ha fatto sapere che “è in linea con alcune nostre idee di fortificare il fianco est, questa è la direzione in cui si deve andare”
La Nato lancia la missione 'Sentinella dell'Est', cosa sappiamoVai al contenuto
Trump approva proposta Blair su futuro di Gaza
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha autorizzato l'ex primo ministro britannico, Tony Blair, a radunare le parti interessate regionali e internazionali attorno alla proposta dello stesso Blair di istituire un organismo di transizione postbellico per governare la Striscia di Gaza finche' non potra' essere consegnata all'Autorita' Nazionale Palestinese. Lo riferisce in esclusiva il Times of Israel citando quattro fonti a conoscenza della questione. Blair ha iniziato a elaborare la proposta nei primi mesi della guerra tra Israele e Hamas, immaginandola come un piano per il cosiddetto "giorno dopo". Sebbene il coinvolgimento di Blair nella pianificazione postbellica di Gaza sia stato precedentemente rivelato, insieme alla sua partecipazione a una sessione politica della Casa Bianca del 27 agosto sulla questione, i dettagli della sua proposta non sono stati ancora resi pubblici, aggiunge il giornale israeliano.
Per ricevere le notizie di Sky TG24
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)