Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Leva militare obbligatoria, in quali Paesi Nato è stata reintrodotta? E l’Italia?

Mondo fotogallery
8 foto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato dell’impreparazione del nostro Paese nel caso di un attacco. Tra le vulnerabilità individuate c’è quella della mancanza di personale: al 2023 erano 93mila gli effettivi, contro i 138mila “necessari”. In parallelo c’è il tema della leva militare. Ci sono Paesi europei che sono già intervenuti in questo senso: anche di questo si è parlato nella puntata del 18 settembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Tanti i temi trattati sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. In primo piano la...

13 foto

Bimbi in viaggio, 7 itinerari d'autunno in Tirolo a Kufsteinerland

Lifestyle

Finita l'estate, le famiglie che desiderano ricercare la quiete e la tranquillità dell'inizio...

8 foto

Dormire tra i vigneti, viaggio tra i wine resort del Chianti

Lifestyle

Svegliarsi a pochi passi dai filari, immersi nel paesaggio di una delle regioni vinicole più...

20 foto

Leva militare obbligatoria, in quali Paesi Nato è stata reintrodotta?

Mondo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato dell’impreparazione del nostro Paese nel caso...

8 foto

Francia, scioperi contro Manovra. A Parigi guerriglia a fine corteo

Mondo

Giornata di manifestazioni nel Paese. Tensioni nella capitale, con gruppi di black bloc che hanno...

13 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia

    Cronaca

    È la giornata dello stop proclamato dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, secondo...

    Udine, scuolabus si ribalta dopo scontro con auto: 5 feriti

    Cronaca

    L'incidente si è verificato intorno alle 8 di venerdì mattina tra Buja e Treppo Grande. Tre...

    Gaza, veto Usa all'Onu su aiuti. Hamas: "Ostaggi moriranno". LIVE

    live Mondo

    Gli Usa hanno posto di nuovo il veto a una bozza di risoluzione presentata al Consiglio di...