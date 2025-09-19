Leva militare obbligatoria, in quali Paesi Nato è stata reintrodotta?

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato dell’impreparazione del nostro Paese nel caso di un attacco. Tra le vulnerabilità individuate c’è quella della mancanza di personale: al 2023 erano 93mila gli effettivi, contro i 138mila “necessari”. In parallelo c’è il tema della leva militare. Ci sono Paesi europei che sono già intervenuti in questo senso: anche di questo si è parlato nella puntata del 18 settembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24