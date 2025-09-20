Guerra Ucraina Russia, mig russi nei cieli estoni. Mosca nega. LIVE

Guerra Ucraina Russia, mig russi nei cieli estoni respinti da F-35. Mosca nega. LIVE
Mosca respinge l'accusa di uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di rotta in acque neutrali. Trump definisce quanto accaduto "un grosso problema". Tajani parla di "brutto segnale". Sono stati F-35 italiani ad alzarsi in volo per respingere i tre Mig-31 dal territorio Nato. Tallin invoca l'articolo 4. Bruxelles colpisce il gas di Putin anticipando di un anno il divieto di import
La misura è contenuta nel 19esimo pacchetto di sanzioni a Mosca adottato dalla Commissione che ora dovrà essere approvato dai 27. Sono otto i Paesi Ue che ancora importano gas russo via gasdotto e metaniere (COSA PREVEDE).
Raid russi sull'Ucraina, notte di allerta in tutte le regioni
I media di Kiev riportano che la Russia ha lanciato stanotte un attacco missilistico e con droni su larga scala contro l'Ucraina, con l'allarme antiaereo scattato in tutto il Paese. Esplosioni sono state udite in particolare nelle città di Pavlohrad, Mykolaiv e Dnipro. L'Aeronautica militare ucraina ha segnalato decine di droni e missili che sorvolavano i territori ucraini durante l'attacco. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali vittime o danni. Alcuni canali Telegram russi riferiscono invece che droni ucraini avrebbero colpito una raffineria di petrolio a Saratov, nell'omonima regione. Il governatore Roman Busargin ha affermato che un edificio residenziale della città russa è stato danneggiato durante un attacco, causando il ferimento di una persona.