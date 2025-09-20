Guerra Ucraina Russia, mig russi nei cieli estoni. Mosca nega. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, mig russi nei cieli estoni respinti da F-35. Mosca nega. LIVE

live Mondo
©Getty

Mosca respinge l'accusa di uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di rotta in acque neutrali. Trump definisce quanto accaduto "un grosso problema". Tajani parla di "brutto segnale". Sono stati F-35 italiani ad alzarsi in volo per respingere i tre Mig-31 dal territorio Nato. Tallin invoca l'articolo 4. Bruxelles colpisce il gas di Putin anticipando di un anno il divieto di import

in evidenza

Mosca nega uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di rotta in acque neutrali. Trump definisce quanto accaduto "un grosso problema". Tajani parla di "brutto segnale". Sono stati F-35 italiani ad alzarsi in volo per respingere i tre Mig-31 dal territorio Nato. Tallin invoca l'articolo 4. Bruxelles colpisce il gas di Putin anticipando di un anno il divieto di import.

La misura è contenuta nel 19esimo pacchetto di sanzioni a Mosca adottato dalla Commissione che ora dovrà essere approvato dai 27. Sono otto i Paesi Ue che ancora importano gas russo via gasdotto e metaniere (COSA PREVEDE).

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Raid russi sull'Ucraina, notte di allerta in tutte le regioni

I media di Kiev riportano che la Russia ha lanciato stanotte un attacco missilistico e con droni su larga scala contro l'Ucraina, con l'allarme antiaereo scattato in tutto il Paese. Esplosioni sono state udite in particolare nelle città di Pavlohrad, Mykolaiv e Dnipro. L'Aeronautica militare ucraina ha segnalato decine di droni e missili che sorvolavano i territori ucraini durante l'attacco. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali vittime o danni. Alcuni canali Telegram russi riferiscono invece che droni ucraini avrebbero colpito una raffineria di petrolio a Saratov, nell'omonima regione. Il governatore Roman Busargin ha affermato che un edificio residenziale della città russa è stato danneggiato durante un attacco, causando il ferimento di una persona.

Mondo: Ultime notizie

Giubileo degli operatori di Giustizia, programma ed eventi

Mondo

L’evento si tiene sabato 20 settembre 2025 a Roma, con la partecipazione di giudici, pubblici...

Oktoberfest 2025, torna la festa della birra a Monaco di Baviera

Mondo

Anche quest’anno la manifestazione vedrà la luce nel Theresienwiese, il parco nel centro città...

Sanzioni Ue su Gnl russo, i Paesi europei che ancora lo importano

Mondo

Quarant'anni di dipendenze non evaporano in un batter d'occhio, e quella dai fossili russi, per...

Guerra Ucraina Russia, mig russi nei cieli estoni. Mosca nega. LIVE

live Mondo

Mosca respinge l'accusa di uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di...

Guerra Israele, Idf: "Evacuate Gaza, useremo forza senza precedenti"

live Mondo

L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a usare "una forza senza precedenti",...

Mondo: I più letti