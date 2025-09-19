Ucraina, Ue vara 19esimo pacchetto di sanzioni a Russia: cosa prevede

"L'Europa vuole la pace per l'Ucraina. Ma nonostante settimane di sforzi diplomatici, la Russia sta solo intensificando la sua aggressione e ora sta violando i confini dell'Unione Europea. Privare Mosca dei mezzi per condurre la guerra è essenziale per porre fine a questo conflitto e proteggere la sicurezza del nostro continente. L'aggressione della Russia non può continuare senza controllo”, ha dichiarato l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas. "Il nostro messaggio è chiaro: Intensificheremo la pressione sulla Russia con sanzioni sempre più severe, accompagnate dal sostegno militare all'Ucraina, fino a quando la Russia non accetterà una pace autentica, giusta e duratura", ha detto ancora Kallas. "Oggi abbiamo proposto agli Stati membri il 19esimo pacchetto di sanzioni, che prende di mira i settori chiave che sostengono lo sforzo bellico russo. Le nostre sanzioni sono efficaci e stanno avendo un impatto visibile sulle finanze pubbliche e sulla crescita economica della Russia. Questi sforzi devono essere rafforzati collettivamente dall'Ue e dai suoi partner fino al raggiungimento della pace. Qualsiasi fonte di reddito che consenta al Cremlino di continuare la sua aggressione è un obiettivo"